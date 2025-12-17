Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,35 εκατ. ευρώ προήλθαν από 35 πακέτα.

Με ήπια μεταβολή και περιορισμένο εύρος κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τελικές δημοπρασίες να καθορίζουν το πρόσημο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.083,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%, έχοντας κινηθεί εντός διακύμανσης 13,17 μονάδων. Στο σύνολο της αγοράς, 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 69 με πτώση και 69 αμετάβλητες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,35 εκατ. ευρώ προήλθαν από 35 πακέτα. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 55,61 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,4% και έκλεισε στις 2.294,38 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 5.258,40 μονάδες με απώλειες 0,16%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.790,42 μονάδες με οριακή πτώση 0,05%. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον τζίρο είχε η Eurobank, η οποία πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας 87,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τριών πακέτων συνολικής αξίας 21,8 εκατ. ευρώ.

Κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά έως τις 2.077,7 μονάδες. Στη συνέχεια πέρασε σε θετικό έδαφος και κατέγραψε το υψηλό ημέρας στις 2.090,88 μονάδες, πριν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου κλεισίματος.

Η Eurobank έκλεισε στα 3,39 ευρώ με πτώση 2,59%. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,41 ευρώ με οριακή μεταβολή, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο 0,38%. Απώλειες κατέγραψε και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,12% στα 18 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η Metlen, η Τιτάν και η ΕΛΧΑ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο κατέγραψαν μεταξύ άλλων οι ΑΒΑΞ, Noval, Dimand και Austriacard, ενώ η Intralot υποχώρησε στο 1 ευρώ.