Με ήπια μεταβολή και περιορισμένο εύρος κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τελικές δημοπρασίες να καθορίζουν το πρόσημο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.083,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%, έχοντας κινηθεί εντός διακύμανσης 13,17 μονάδων. Στο σύνολο της αγοράς, 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 69 με πτώση και 69 αμετάβλητες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,35 εκατ. ευρώ προήλθαν από 35 πακέτα. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 55,61 εκατ. τεμάχια.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,4% και έκλεισε στις 2.294,38 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 5.258,40 μονάδες με απώλειες 0,16%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.790,42 μονάδες με οριακή πτώση 0,05%. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον τζίρο είχε η Eurobank, η οποία πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας 87,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τριών πακέτων συνολικής αξίας 21,8 εκατ. ευρώ.
Κατά το πρώτο μισό της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά έως τις 2.077,7 μονάδες. Στη συνέχεια πέρασε σε θετικό έδαφος και κατέγραψε το υψηλό ημέρας στις 2.090,88 μονάδες, πριν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου κλεισίματος.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,39 ευρώ με πτώση 2,59%. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,41 ευρώ με οριακή μεταβολή, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο 0,38%. Απώλειες κατέγραψε και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,12% στα 18 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η Metlen, η Τιτάν και η ΕΛΧΑ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο κατέγραψαν μεταξύ άλλων οι ΑΒΑΞ, Noval, Dimand και Austriacard, ενώ η Intralot υποχώρησε στο 1 ευρώ.