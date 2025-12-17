Ο αγαπημένος τραγουδιστής, Γιάννης Πλούταρχος, συνεχίζει να μας παρουσιάζει υπέροχες μελωδίες.

Μελωδικός, ερωτικός, αισθαντικός. Τρία χαρακτηριστικά στοιχεία με τα οποία ο Γιάννης Πλούταρχος έχει καθιερωθεί στη μακρόχρονη πορεία του.

Ο μοναδικός ερμηνευτής επιστρατεύει για ακόμα μια φορά τη μοναδική φωνή του και τα παραπάνω ξεχωριστά χαρακτηριστικά του και τραγουδά «Δε Γίνεται».

Το καινούργιο ζεϊμπέκικο του Γιάννη Πλούταρχου κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε στίχους Χριστόδουλου Σιγανού, Valentino και Μάριου Καπότση και τη μουσική υπογράφει ο Χριστόδουλος Σιγανός. Μάλιστα, το προσεχές διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το video clip!

{https://www.tiktok.com/@giannisploutarhos_/video/7581561722746555651}

Ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό και βαθιά ειλικρίνεια. Μια εξομολόγηση. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προσπαθούμε να ξεχάσουμε το πρόσωπο που μας σημάδεψε μα «δε γίνεται»; Δυναμώνουμε την ένταση και αφήνουμε τον Γιάννη Πλούταρχο να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://GiannisPloutarhos.lnk.to/DeGinetai