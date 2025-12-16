O Τζορτζ Μάικλ θα ήταν ιδιαίτερα περήφανος για αυτό.

Το «Last Christmas» των Wham! κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard Global 200, για πρώτη φορά στην ιστορία της λίστας, εκτοπίζοντας από την κορυφή το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ.

Το τραγούδι είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο χιτ (μετά τον χριστουγεννιάτικο «ύμνο» της Κάρεϊ) που βρίσκεται στην κορυφή από τότε που ξεκίνησε το Global 200 τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επίσης, μια εβδομάδα νωρίτερα, το Last Christmas έφτασε σε ακόμα μία υψηλή θέση, και συγκεκριμένα στο Νο. 2, στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Το κλασικό τραγούδι των Wham έχει γίνει «αγαπητό από όλες τις γενιές», όπως δείνει η άνοδός του στα charts του Billboard, κατέχοντας ξεχωριστή θέση σε τόσες πολλές καρδιές γεγονός για το οποίο ο Τζορτζ Μάικλ θα ήταν ιδιαίτερα περήφανος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ίδρυμα του Τζορτζ Μάικλ περιέγραψε το Last Christmas ως «ένα διαχρονικό τραγούδι που ενσαρκώνει τον ίδιο τον ήχο των Χριστουγέννων και συνεχίζει να συγκινεί το κοινό, ενώ ταυτόχρονα μαγεύει νέους ακροατές σε όλο τον κόσμο».



Αξίζει να αναφερθεί ότι τα charts του Billboard κατατάσσουν τα τραγούδια με βάση τη δραστηριότητα ροής και πωλήσεων που προέρχεται από περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Το Last Christmas βρίσκεται στην κορυφή του Global 200 με 95,3 εκατομμύρια streams (αύξηση 19%) και 5.000 πωλήσεις (αύξηση 26%) παγκοσμίως από τις 5 έως τις 11 Δεκεμβρίου.

{https://youtu.be/E8gmARGvPlI?si=RPjRJRp2OhRehvtl}

Το Last Christmas των Wham! κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1984 από την CBS Records. Το χιτ γράφτηκε από τον Τζορτζ Μάικλ τον Φεβρουάριο του 1984 για έναν χωρισμό την περίοδο των Χριστουγέννων και το ηχογράφησε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Συγκεκριμένα, ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε το κομμάτι στο παιδικό του δωμάτιο όταν επισκέφτηκε τους γονείς του, μαζί με το άλλο μέλος του σχήματος, τον Άντριου Ρίτζλεϊ. Ο Μάικλ έπαιξε στον Ρίτζλεϊ την εισαγωγή και τη μελωδία του ρεφρέν, την οποία ο Ρίτζλεϊ αργότερα χαρακτήρισε «στιγμιαίο θαύμα».

Το μουσικό βίντεο δείχνει τον Μάικλ και τον Ρίτζλεϊ μαζί με τις κοπέλες τους σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, αντιπαραβάλλοντας σκηνές ευτυχισμένων χριστουγεννιάτικων διακοπών με «μελαγχολικές αναμνήσεις για προηγούμενες σχέσεις».