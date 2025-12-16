Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περίπου 93% την περίοδο 2018–2024, περιορίζοντας το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Με το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να δώσει συνολική απάντηση σε μια στεγαστική κρίση που, όπως τονίζεται από τις Βρυξέλλες, απειλεί πλέον όχι μόνο την κοινωνική συνοχή, αλλά και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εκρηκτική άνοδος του κόστους στέγασης περιορίζει την κινητικότητα εργαζομένων και φοιτητών, καθυστερεί τη δημιουργία οικογένειας και εντείνει τις ανισότητες, υπονομεύοντας τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Τα στοιχεία που συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία είναι αποκαλυπτικά. Από το 2013 έως σήμερα, οι τιμές κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 60%, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά περίπου 20%, με σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις στις νέες μισθώσεις, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για κατοικία αυξάνεται με ρυθμό άνω των δύο εκατομμυρίων κατοικιών ετησίως, ενώ οι οικοδομικές άδειες έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 20% από το 2021, διευρύνοντας συνεχώς το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η σχεδόν εκρηκτική αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περίπου 93% την περίοδο 2018–2024, περιορίζοντας το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μόνιμους κατοίκους σε πολλές πόλεις και τουριστικές περιοχές.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Κατασκευές Κατοικιών, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, την κυκλική οικονομία και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Παράλληλα, προωθείται η μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες και η ανακαίνιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος.

Ο δεύτερος άξονας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Κατοικία αφορά την κινητοποίηση επενδύσεων. Η Επιτροπή αναφέρει ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί τουλάχιστον 43 δισ. ευρώ για έργα στέγασης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ προαναγγέλλεται η ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων. Εκτιμάται ότι την περίοδο 2026–2027 μπορούν να διατεθούν επιπλέον 10 δισ. ευρώ μέσω του InvestEU, καθώς και τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ από ανακατανομή πόρων της Πολιτικής Συνοχής, με κεντρικό ρόλο και το Pan-European Investment Platform σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται ο τρίτος άξονας, που αφορά την αναθεώρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Για πρώτη φορά εισάγεται ρητά νέα κατηγορία «προσιτής κατοικίας», πέρα από την παραδοσιακή κοινωνική κατοικία, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να στηρίζουν έργα προσιτής στέγης χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κομισιόν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτελεί κεντρικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Κατοικία και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την επιτάχυνση εθνικών στεγαστικών πολιτικών.

Ο τέταρτος άξονας του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Κατοικία αφορά τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Η Επιτροπή προαναγγέλλει νέα νομοθετική πρωτοβουλία εντός του 2026, με στόχο να δοθεί στις τοπικές αρχές ένα σαφές και αναλογικό ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέμβασης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη στεγαστική πίεση. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις για νέους, φοιτητές, εργαζόμενους πρώτης γραμμής και χαμηλόμισθα νοικοκυριά, καθώς και ενίσχυση πολιτικών τύπου Housing First για την αντιμετώπιση της αστεγίας.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία συνοδεύεται και από μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για τη στέγη, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Στέγη, τη διοργάνωση του πρώτου EU Housing Summit το 2026 και τη δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει έκθεση προόδου πριν από το τέλος της θητείας της.

Για την Ελλάδα, όπου η αύξηση των ενοικίων και των τιμών κατοικίας έχει ξεπεράσει την άνοδο των εισοδημάτων και το απόθεμα προσιτής στέγης παραμένει περιορισμένο, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Η μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κεφαλαίων και η επικείμενη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για μια πιο συνεκτική εθνική στεγαστική πολιτική, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ώριμων έργων και επαρκούς θεσμικής προετοιμασίας. Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: η στέγη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποκλειστικά εθνικό ζήτημα, αλλά ως στρατηγική ευρωπαϊκή προτεραιότητα με βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.