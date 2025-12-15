Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους;

Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της επανένωσης παιδιών που παραμένουν παγιδευμένα στη Λωρίδα της Γάζας με τις οικογένειές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης.

Με γραπτή ερώτηση που συνυπογράφουν συνολικά 21 ευρωβουλευτές από τέσσερις πολιτικές ομάδες, αναδεικνύεται η μη εφαρμογή αποφάσεων οικογενειακής επανένωσης ανηλίκων, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη εκδοθεί θετικές αποφάσεις από κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, ύστερα από δύο χρόνια σφοδρών βομβαρδισμών, περισσότεροι από 50.000 ανήλικοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ενώ χιλιάδες παιδιά εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίου κινδύνου, αποκομμένα από συγγενείς τους που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Στην ερώτηση επισημαίνονται οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) και της UNICEF, σύμφωνα με τις οποίες απουσιάζει ο αναγκαίος συντονισμός μεταξύ κρατών-μελών και αρμόδιων φορέων για την ταυτοποίηση, προστασία και ασφαλή απομάκρυνση των παιδιών από τη Γάζα.

Υπενθυμίζοντας το άρθρο 24 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που καθιστά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρωταρχική υποχρέωση, ο Κώστας Αρβανίτης και οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να αναλάβει ενεργό ρόλο. Ζητούν σαφείς απαντήσεις για τους λόγους μη εφαρμογής των αποφάσεων, τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους στην ΕΕ.

Όπως υπογραμμίζεται, καμία διοικητική ή πολιτική αδράνεια δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι παιδιά παραμένουν παγιδευμένα σε συνθήκες πολέμου, ενώ έχουν δικαίωμα να ζουν με τις οικογένειές τους σε ασφάλεια.