Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι 761 καταυλισμοί εκτοπισμένων, όπου διαμένουν περίπου 850.000 άνθρωποι, είναι αντιμέτωποι με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας και χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από αυτούς εν αναμονή των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας είδαν τις σκηνές τους να πλημμυρίζουν λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν χθες Πέμπτη, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να μην επιτρέπει την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα υλικών για την κατασκευή καταλυμάτων αλλά και σάκων με άμμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη Γάζα χθες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι σκηνές όπου στεγάζονται οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έπειτα από δύο χρόνια πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών στον θύλακα.

Νεκρό βρέφος

Εξάλλου γιατροί δήλωσαν ότι ένα βρέφος οκτώ μηνών πέθανε λόγω της έκθεσής του στις άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού η σκηνή όπου διέμενε με την οικογένειά του στη Χαν Γιούνις πλημμύρισε.

Τοπικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα λόγω της έλλειψης καυσίμων και των καταστροφών στον εξοπλισμό τους. Οι ίδιοι κατήγγειλαν ότι το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου κατέστρεψε εκατοντάδες οχήματα, μεταξύ των οποίων εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για την άντληση υδάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι περισσότεροι καταυλισμοί σκηνών που έχουν στηθεί σε όλη τη Γάζα πλημμύρισαν, ενώ σημείωσε ότι έλαβε περισσότερες από 2.500 κλήσεις για βοήθεια.

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι 761 καταυλισμοί εκτοπισμένων, όπου διαμένουν περίπου 850.000 άνθρωποι, είναι αντιμέτωποι με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας και χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από αυτούς εν αναμονή των σφοδρών βροχοπτώσεων.

{https://edition.cnn.com/2025/12/11/world/video/heavy-rain-gaza-flooding-digvid-vrtc}

Όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο ΔΟΜ, εκτός από τις πλημμύρες οι εκτοπισμένοι που ζουν στους καταυλισμούς αυτούς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο από τον ξέσπασμα ασθενειών, καθώς η αποστράγγιση και η διαχείριση των αποβλήτων είναι ανεπαρκείς.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και οι βρεγμένες σκηνές επιδεινώνουν τις ήδη άσχημες συνθήκες διαβίωσης των εκτοπισμένων.

«Το κρύο περιβάλλον όπου παρατηρείται συνωστισμός και απουσιάζουν βασικές υπηρεσίες υγιεινής αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών και μολύνσεων», υπογράμμισε.

«Αυτά τα δεινά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την ανεμπόδιστη είσοδο βοήθειας, περιλαμβανομένης ιατρικής υποστήριξης και κατάλληλων καταλυμάτων», πρόσθεσε η UNRWA.

{https://www.youtube.com/watch?v=Z0TrZELYDfU}

Το Ισραήλ μπλοκάρει προμήθειες στέγασης

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χρειάζονται επειγόντως τουλάχιστον 300.000 νέες σκηνές για τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες σκηνές είναι φθαρμένες ή κατασκευασμένες από ένα λεπτό πλαστικό πανί ή από ύφασμα.

Όπως εξήγησε ο ΔΟΜ, η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας υλικών για την ενίσχυση των καταλυμάτων, όπως ξυλεία, αλλά και σάκοι με άμμο και αντλίες νερού για την αντιμετώπιση των πλημμυρών έχει καθυστερήσει λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών που επιβάλει το Ισραήλ.

Από την πλευρά του το Ισραήλ αναφέρει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και κατηγορεί τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες ότι είναι αναποτελεσματικές και ότι αδυνατούν να εμποδίσουν τις κλοπές από τη Χαμάς, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού αρμόδια για τα ανθρωπιστικά θέματα στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό.

Τα εφόδια που έχουν σταλεί στη Γάζα, μεταξύ των οποίων αδιάβροχες σκηνές, θερμικές κουβέρτες και μουσαμάδες, δεν άντεξαν τις πλημμύρες, σημείωσε ο ΔΟΜ.

«Μετά τη χθεσινή καταιγίδα οι οικογένειες προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με ό,τι διαθέτουν», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ Έιμι Πόουπ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ