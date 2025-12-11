Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν στείλουν στρατεύματα ή δεν υποστηρίξουν όσους στείλουν, ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη κατεχόμενη Γάζα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να τοποθετήσει έναν Αμερικανό υποστράτηγο στην ηγεσία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Ο διορισμός αυτός θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αμερικανική ανάμειξη στην ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία εξελίσσεται στο μεγαλύτερο στρατιωτικο-πολιτικό project στη Μέση Ανατολή εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη δημιουργήσει ένα μικτό κέντρο επιχειρήσεων στο Ισραήλ για την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ουάσιγκτον ηγείται του σχεδιασμού για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας και κορυφαίοι σύμβουλοί του θα συμμετέχουν στο διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, η Ουάσινγκτον θα αναλάβουν την ηγεσία της δύναμης ασφαλείας της Γάζας, ωστόσο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα επί του εδάφους.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο συγκρότησης της ISF και του νέου σώματος διακυβέρνησης της Γάζας, ενώ έχουν ήδη προτείνει ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Μέση Ανατολή Νικολάι Μλαντένοφ να είναι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα.

Χθεσινό δημοσίευμα των FΤ είχε βγαλεί εξάλου «εκτός» τον Τόνι Μπλερ, καθώς αραβικά και μουσουλμανικά κράτη έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την ανάμειξη του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τι γνωρίζουμε για τα όργανα διακυβέρνησης της Γάζας

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι, στην κορυφή της νέας δομής διακυβέρνησης της Γάζας θα βρίσκεται το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 10 ηγέτες από αραβικές και δυτικές χώρες.

Κάτω από αυτό θα υπάρχει ένα διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει τους συμβούλους του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και επιπλέον ανώτερους αξιωματούχους από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα λειτουργεί υπό το εκτελεστικό συμβούλιο: Θα περιλαμβάνει 12-15 Παλαιστινίους με εμπειρία στη διοίκηση και τις επιχειρήσεις, που δεν συνδέονται με τη Χαμάς, τη Φατάχ ή άλλο παλαιστινιακό κόμμα ή παράταξη.

Μια πηγή με άμεση γνώση της διαδικασίας έχει ισχυριστεί ότι η αρχική λίστα περιλάμβανε 25 άτομα – εκ των οποίων περίπου τα μισά έχουν πλέον απορριφθεί. Μερικοί από τους υποψηφίους ζουν σήμερα στη Γάζα, ενώ άλλοι ζούσαν στο παρελθόν και πρόκειται να επιστρέψουν για να υπηρετήσουν στη νέα κυβέρνηση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στα τελικά στάδια επίτευξης συναίνεσης με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή και τις χώρες της περιοχής για τη σύνθεση της τεχνοκρατικής κυβέρνησης, ενώ χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν στρατεύματα στην ISF.

Η δύναμη πρόκειται να αναπτυχθεί στο τμήμα της Γάζας που ελέγχεται σήμερα από τον ισραηλινό στρατό. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι αυτό θα επιτρέψει περαιτέρω ισραηλινή αποχώρηση από αυτές τις περιοχές.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ακόμη ότι η ISF θα συνεργάζεται στενά με την τεχνοκρατική κυβέρνηση, υπό συντονισμό με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.