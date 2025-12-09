Ο πρώην ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου χάνει τον ρόλο-κλειδί στη μεταβατική αρχή έπειτα από αντιρρήσεις αραβικών και μουσουλμανικών εθνών.

Ο Τόνι Μπλερ δεν θα κατέχει κεντρική θέση στο «συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα, καθώς αραβικά και μουσουλμανικά κράτη έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Μπλερ αποσύρθηκε αθόρυβα από τη λίστα των υποψηφίων για ένταξη στο «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ, του οποίου επικεφαλής θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.

Υπήρξαν αναφορές ότι ο Μπλερ αναζητούσε παρασκηνιακά έναν εξέχοντα ρόλο στην προσωρινή κυβέρνηση της Γάζας, εν μέσω διαρροών ενός σχεδίου που καταρτίστηκε εν μέρει από το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή (TBI) σε συντονισμό με τον γαμπρό του Τραμπ - και άτυπο απεσταλμένο του στη Μέση Ανατολή - Τζάρεντ Κούσνερ.

Αν και οι υποστηρικτές του Μπλερ είχαν επισημάνει τον ρόλο του στον τερματισμό δεκαετιών βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, οι επικριτές του υπογράμμιζαν τα... λιγοστά επιτεύγματά του όταν υπηρέτησε ως εκπρόσωπος του «Κουαρτέτου» (ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία) για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, ο Μπλερ αντιμετωπίστηκε επίσης με σκεπτικισμό και εχθρότητα για τον ρόλο του στην καταστροφική εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003.

Αρχικά, ο Μπλερ ήταν το μόνο άτομο που εξετάστηκε για ένταξη στο συμβούλιο ειρήνης, αφού ο Τραμπ αποκάλυψε στα τέλη Σεπτεμβρίου το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολύ καλό άνθρωπο».

Η πρόταση, στην οποία συμμετείχε η TBI, είχε επικριθεί για την έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και για την πρόταση να διοικείται η Γάζα υπό ξεχωριστό νομικό πλαίσιο από τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχίες ότι τα δύο μη συνεχόμενα στοιχεία της Παλαιστίνης κινδυνεύουν να μην θεωρούνται ενιαία πολιτεία.

Αναγνωρίζοντας ότι ο Μπλερ παρέμεινε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Τραμπ παραδέχτηκε τον Οκτώβριο: «Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να διαπιστώσω ότι είναι μια αποδεκτή επιλογή για όλους».

Η αποχώρηση Μπλερ έρχεται παρά τις αναφορές ότι είχε τέλη Νοεμβρίου είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να συζητήσουν για την επόμενη μέρα στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Μια πηγή που μίλησε στους FT υπονόησε ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να διαδραματίσει λιγότερο κεντρικό ρόλο. «Είναι πιθανό να έχει έναν ρόλο, με διαφορετική ιδιότητα», ανέφερε.

«Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί τον συμπαθούν», πρόσθεσε.

Το γραφείο του Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο ένα σύμμαχός του είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα συμμετέχει στο «συμβούλιο της ειρήνης».

«Το συμβούλιο θα αποτελείται από άτομα που θα υπηρετούν παγκόσμιους ηγέτες και θα υπάρχει ένα μικρότερο εκτελεστικό συμβούλιο», δήλωσε η πηγή στους FT.

Η μη εμπλοκή του Μπλερ, εάν αποδειχτεί, θα υποδηλώνει το τελευταίο χαοτικό επεισόδιο στα σχέδια του Τραμπ για τη Γάζα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε συνεχιζόμενες φονικές ισραηλινές επιθέσεις στην παράκτια λωρίδα, καθώς ο Λευκός Οίκος δυσκολεύεται να στην ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης.

