Ποιοι μαθητές κερδίζουν τριήμερο και επιστρέφουν στα θρανία την Τρίτη 16 Δεκέμβρη.

Το σημερινό σχόλασμα είναι ξεχωριστό για ορισμένους μαθητές καθώς σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριημέρου άνευ μαθημάτων καθώς τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 15 Δεκέμβρη που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο είναι μια «ανάσα» από την σχολική ρουτίνα. Ειδικότερα, την προσεχή Δευτέρα 15 του μήνα κλειστά σχολεία και σχολική αργία θα έχουν οι μαθητές σε Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και Πλατανιά Χανίων λόγω του εορτασμού του πολιούχου της περιοχής τους Άγιου Ελευθερίου. Η φετινή εορτή «πέφτει» Δευτέρα δημιουργώντας ένα τριήμερο για τους μαθητές αυτούς που θα επιστρέψουν στις σχολικές υποχρεώσεις και το απαιτητικό πρόγραμμα μαθημάτων την Τρίτη 16 Δεκέμβρη. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι για το τριήμερο που δημιουργείται λόγω των ημερολογιακών τερτιπιών αποτελεί και το τελευταίο τριήμερο του 2025 από σχολικής πλευράς καθώς την μεθεπόμενη εβδομάδα τα σχολεία θα διακόψουν για 16 μέρες τα μαθήματά ελέω χριστουγεννιάτικων διακοπών

Ο Άγιος Ελευθέριος φέρνει χαμόγελα τριημέρου στους μαθητές 2 περιοχών

Οι περιοχές με πολιούχο τον Άγιο Ελευθέριο αρχίζουν τις προετοιμασίες για εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του καθώς όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τιμηθεί η μνήμη του με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα. ο Άγιος Ελευθέριος έχει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική παράδοση και είναι μια από αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας. Σε ηλικία 15 ετών έγινε διάκονος, στα 17 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος,και μόλις στα 20, ο Πάπας Ανίκητος τον τοποθέτησε Επίσκοπο Ιλλυρικού, με έδρα τον Αυλώνα. Παρά τη νεαρή του ηλικία, ο Άγιος Ελευθέριος διακρίθηκε για την ταπεινότητα, τη σοφία και τον ζήλο του. Κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Αδριανού, το έργο και η δράση του Αγίου ενόχλησαν τις ρωμαϊκές αρχές. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια κάψιμο με πυρωμένα σίδερα, ρίψη σε καμίνι, από το οποίο βγήκε ανέπαφος, έκθεση σε άγρια θηρία, που έμειναν ακίνητα μπροστά του.Τα θαυμαστά αυτά περιστατικά προκάλεσαν δέος ακόμη και στους διώκτες του. Τελικά, ο αυτοκράτορας διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Μαρτύρησε και η μητέρα του, όταν έτρεξε να αγκαλιάσει το σώμα του γιου της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τιμάται ιδιαίτερα ως προστάτης των εγκύων γυναικών. Πολλές μέλλουσες μητέρες επικαλούνται τη βοήθειά του ζητώντας να έχουν «καλή λευτεριά». Θεωρείται επίσης προστάτης των φυλακισμένων, συμβολίζοντας την ελευθερία του σώματος και της ψυχής.

Χριστούγεννα 2025: Πότε το κουδούνι που φέρνει κλειστά σχολεία και πότε η επιστροφή στα θρανία

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σταματήσουν τα μαθήματα προπαραμονές Χριστουγέννων ήτοι την Τρίτη 23 Δεκέμβρη. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία εκείνη τη μέρα θα τηρηθεί απουσιολόλιο μόνο που ενδέχεται να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα. Πολλά σχολεία εκείνη την ημέρα ιδίως στην Πρωτοβάθμιας ( Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) πραγματοποιούν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, γιορτές και δράσεις, δίνοντας ένα εορταστικό κλίμα πριν από το κλείσιμο. Μετά την εορταστική περίοδο και την αργία των Θεοφανίων στις Τρίτη 6 Ιανουαρίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στη σχολική καθημερινότητα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Οι συνολικές ημέρες ανάπαυλας υπολογίζονται περίπου σε δύο εβδομάδες, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση και γιορτινές δραστηριότητες.