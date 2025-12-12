O κωμικός είχε γίνει γνωστός κυρίως για σκετς όπως το The Stanley Baxter Show και το The Stanley Baxter Picture Show.

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο ηθοποιός και κωμικός Στάνλεϊ Μπάξτερ.

Γεννημένος στη Γλασκώβη το 1926, ο Μπάξτερ ήταν περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία τηλεοπτικών σειρών σκετς, όπως το The Stanley Baxter Show και το The Stanley Baxter Picture Show.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί ηθοποιός στη σειρά του BBC Children’s Hour και ήταν μέλος της μονάδας Combined Services Entertainment, παρέχοντας ζωντανή ψυχαγωγία για στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιτυχία στο ραδιόφωνο κατά την μεταπολεμική περίοδο οδήγησε σε θεατρικές παραστάσεις και παντομίμα, και το 1959 ο Μπάξτερ μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου η καριέρα του περιλάμβανε θεατρικά έργα, ραδιοφωνικές κωμικές σειρές και τηλεοπτικούς ρόλους, με κυριότερες τις εντυπώσεις του από διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Πάπας και η Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Κινηματογραφικοί ρόλοι περιλάμβαναν τους Crooks Anonymous, με τη Λέσλι Φίλιπς, και τον Κλέφτη και τον Τσαγκάρη μεταξύ άλλων.

Το 2020, ο Μπάξτερ δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, μετά τη δημοσίευση μιας βιογραφίας, The Real Stanley Baxter, από τον Μπράιαν Μπίκομ. Σε αυτό, ο Μπάξτερ - ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του Μόιρα για 46 χρόνια - περιέγραψε το να είσαι ομοφυλόφιλος ως «πολύ δύσκολη ζωή. Υπάρχουν πολλοί ομοφυλόφιλοι άνθρωποι στις μέρες μας που είναι αρκετά άνετοι με τη σεξουαλικότητά τους, αρκετά ευχαριστημένοι με αυτό που είναι. Εγώ δεν είμαι. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι ομοφυλόφιλος. Ακόμα δεν θέλω».

