Συγκινεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλώντας για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου.

Στην Καίτη Κωνσταντίνου αναφέρθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», απόσπασμα της οποία προβλήθηκε στον «αέρα» σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί, πως η Καίτη Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή πριν από εννέα μήνες, έχοντας δώσει την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο, ενώ από πλευράς του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση προς το πρόσωπό της.

Η συγκινητική αναφορά του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στην Καίτη Κωνσταντίνου

Άδικη χαρακτήρισε την απώλεια της συναδέλφου του ο ηθοποιός, με την οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν: «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ' όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev8k573now1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αναφέρθηκε στην σειρά «Εγκλήματα» και στον χαρακτήρα που υποδυόταν τότε: «Τα «Εγκλήματα», ήταν αν θες, η γνωριμία μου με το κοινό, δούλευα κάποια χρόνια και στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά ήταν η στιγμή. Θες τυχερή; Αν θεωρείται τύχη ότι ήρθαν, ο Θοδωρής, η Μαρία, η Καίτη, και είδαν μία παράσταση και με είδαν και με πρότειναν, πες ότι είναι και τύχη. Κάτι γίνεται. είναι ωραίο να κινούνται τα νήματα, αλλά και εσύ δεν κάθεσαι άπραγος..».

Με αφορμή μάλιστα αυτό, εξήγησε πως η αγάπη του κόσμου δεν τον έκανε να αισθανθεί υπεροψία αλλά φόβο: «Έναν φόβο κάποια στιγμή. Στην αρχή θες να αναγνωριστεί η δουλειά σου. Μετά όμως συνειδητοποιείς, ότι όποια στιγμή βγεις έξω, σε όποια ψυχολογική κατάσταση, κάποιος θα συνεχίσει να σου φέρεται χωρίς να ξέρει εσύ τι περνάς. Και αρχίζει και μαζεύεται και να λέω: Τώρα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω και άρχισα να κλείνομαι σπίτι, στην αρχή. Μετά καταλαβαίνεις ότι είναι μέρος της δουλειά και ότι θα πρέπει να χαίρμαι που μου συμβαίνει…», κατέληξε ο ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev8j44fxqft?integrationId=40599y14juihe6ly}