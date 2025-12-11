Ο Στέλιος Ρόκκος, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Μία μεγάλη και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Στέλιος Ρόκκος, στο Κοσμοράδιο, 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο, απόσπασμα της οποίας, προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενώ ολόκληρη η συνέντευξη αναμένεται να δημοσιευθεί σπόψε, στις 18:00, μέσα από τη συχνότητα του Κοσμοράδιο.

Ο γνωστός τραγουδιστής λοιπόν, φαίνεται να απάντησε χωρίς περιστροφές σε όλα τα ερωτήματα, σχολιάζοντας τόσο την προσωπική του ζωή – όσο και ορισμένα γεγονότα της επικαιρότητας, ενώ στάθηκε και στην απώλεια των δύο του αδερφών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Στέλιος Ρόκκος, έχασε τον έναν του αδερφό το καλοκαίρι του 2021, ενώ μόλις δύο χρόνια μετά, το 2023, έχασε και τον δεύτερο αδερφό του.

Πάνω σε αυτό λοιπόν, ο τραγουδιστής, τοποθετήθηκε ως εξής: «Κάνω delete. Δεν είναι εύκολο, έρχεται μετά από πόνο. Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο ντε τε. Τι να μου πείτε τώρα δηλαδή; Πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μάλιστα, αναφέρθηκε στη δουλειά του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επαγγελματική του ζωή, εξηγώντας πως θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες απολαβές από το τραγούδι: «Μακάρι να έβλεπα τη μουσική σαν δουλειά γιατί θα είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα και οικονομικά σε εμένα».