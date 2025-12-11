Γιατί τον φοβάται το Μαξίμου - Γιατί τον στοχοποιούν τα «υπόγεια»!

Ακόμα το Μαξίμου και οι μηχανισμοί του δεν έχουν συνειδητοποιήσει την από κοινού εμφάνιση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία», πολύ περισσότερο που ταυτίστηκαν ως προς την κριτική τους για την κυβέρνηση σε πολλά σημεία.

Τι πόνεσε περισσότερο από την παρουσία Βενιζέλου και τα όσα αυτός είπε στην ομιλία του;

-Πρώτο, ότι δίνει το σήμα στους ανθρώπους του λεγόμενου [κέντρου», πρωτίστως στους «ακροκεντρώους», για αποστασιοποίηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε γι΄ αυτούς που πρωτοστάτησαν» στο [αντι-Τσίπρα μέτωπο» που έφερε τον Μητσοτάκη στην εξουσία και του εξασφάλισε την ιδεολογική και πολιτική του ηγεμονία, λόγω της οποίας βρίσκεται στην κυβέρνηση επί επτά συναπτά έτη.

-Δεύτερο, το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές δεν έχει πλέον καμία ελπίδα και καμιά πιθανότητα με τον Κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.

-Τρίτο, η παρουσία Βενιζέλου μαζί με Καραμανλή στην εκδήλωση της «Δημοκρατίας», παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Νίκου Δένδια, δείχνει όμως πως το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό και πιθανόν και αρχηγό της ΝΔ, παραμένει απολύτως πάνω στο τραπέζι.

-Τέταρτο, το Μαξίμου φοβάται πως σε μια τέτοια περίπτωση πάνω στο τραπέζι για τη θέση του πρωθυπουργού θα μπει από κάποιους και το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Είναι πάντως θλιβερό πως από χθες το πρωί με πανομοιότητα σχόλια και «ρεπορτάζ» στοχοποιείται από «υπόγεια» και Ομάδες ...Αλήθειας ο Ευ. Βενιζέλος. Λες και θα φοβηθεί...