«Από 1η Ιανουαρίου η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως» όπως ανακοίνωσε μέσω TikTok o Κυριακός Μητσοτάκης.

Τέλος στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων έβαλε νόμο που ψήφισε την Τρίτη η Βουλή, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, τελειώνει οριστικά «μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου».

«Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το "παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω". Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά!» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_ Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis