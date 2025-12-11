Σημειώνεται πως οι Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν κοινοβουλευτική Ερώτηση για την υπόθεση της Καλογριάς και την προσπάθεια ιδιώτη–επενδυτή να εμφανίσει δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικές, σε περιοχή παλαιού αιγιαλού εντός του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς (Natura 2000).

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με έντονο άρωμα συνεργασιών συνυπογράφει ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, με αφορμή τοπικό θέμα που αφορά στην περιφέρειά τους την Αχαΐα.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος Παπανδρέου επιχειρεί να διευκολύνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντάς του το δρόμο των συνεργασιών ή εντείνει την πίεση προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, υποδεικνύοντάς του τον δρόμο... Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία αντικειμενικά λαμβάνει χώρα στη σκιά των εξελίξεων που έχει πυροδοτήσει η ολική επαναφορά του έτερου πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το αίτημα έγινε δεκτό από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, μετά από αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας, παρά την πλήρη αντίθεση των φορέων της περιοχής.

Τονίζουν επίσης πως, παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις, δεν έχει δοθεί κοινοβουλευτική απάντηση για την ανάγκη προστασίας της συγκεκριμένης έκτασης — κάτι που θεωρείται κοινοβουλευτικά αντιδεοντολογικό.

Οι τρεις βουλευτές Αχαΐας καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να διασφαλίσουν:

τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Πάρκου

την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομιμότητας

την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής

τη διαφάνεια στη διαχείριση

Ζητούν, επίσης, την ανάρτηση όλων των σχετικών εγγράφων και τη διερεύνηση αναφορών για πιθανές πιέσεις σε υπαλλήλους που χειρίζονται την υπόθεση.