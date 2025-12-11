Επίθεση Φλωρίδη σε Κουτσούμπα!

Οξύτατη επίθεση στον Δημήτρη Κουτσούμπα που δήλωσε πως η κυβέρνηση βάζει τη δικαιοσύνη να στρέφεται κατά των αγροτών εξαπέλυσε από το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η Δικαιοσύνη στις δημοσκοπήσεις κινείται σε μια αποδοχή 30-35% και όλοι αυτοί από το πολιτικό σύστημα αντί να κοιτάξουν τα χάλια τους που είναι στο 7% συνεχίζουν να επιτίθενται στην Δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας:

«Όλη αυτή η ιστορία που πιστεύουν ότι μπορεί ένας κυβερνητικός, ένας υπουργός να δώσει εντολές στη Δικαιοσύνη απλώς είναι βαθιά νυχτωμένοι. Το ξέρουν ότι είναι έτσι αλλά επιμένουν να μιλούν συκοφαντικά επειδή ο στόχος είναι να απαξιώνεται διαρκώς ένας κρίσιμος θεσμός για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Το έχουν καταφέρει μέχρι ένα σημείο αλλά ας κοιτάξουν τα χάλια τους που έχουν αποδοχή 7%».

Αν ο υπουργός βλέπει πως η δικαιοσύνη δεν έχει πρόβλημα και η μη αποδοχή της οφείλεται στην απαξίωσή της από τον ...Κουτσούμπα, ε, τα πράγματα για τη χώρα προοιωνίζονται πολύ χειρότερα.

Τ.Τε.