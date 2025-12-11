Για τις συνεργασίες της στην τηλεόραση και την απόφασή της να μείνει εκτός τα τελευταία χρόνια μίλησε η Βίκυ Καγιά.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, η Βίκυ Καγιά στην εκπομπή «Buongiorno», όπου βρέθηκε καλεσμένη.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκανε έναν απολογισμό στις συνεργασίες της και στα χρόνια που πέρασε στην τηλεόραση, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να απέχει τα τελευταία χρόνια από τις παραγωγές και την μικρή οθόνη.

Ειδικότερα, δεν δίστασε να αναφερθεί στις δύσκολες συνεργασίες της και τυχόν συμπεριφορές που δέχτηκε στην πορεία της καριέρας της, τονίζοντας ωστόσο πως δεν κρατάει κακία και πικρία σε κανέναν.

Η Βίκυ Καγιά σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη

Αρχικά λοιπόν, το μοντέλο, μίλησε για τη ζωή της και το πώς είναι σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την απόφασή της να απέχει από τα τηλεοπτικά: «Είμαι εκτός τηλεόρασης σχεδόν 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ήταν η πρωταρχική μου δουλειά αυτή, προέκυψε. Το αγάπησα, δούλεψα με τον τρόπο που μπόρεσα, έγινε κομμάτι της ζωής μου, έπεσα πάνω με αγάπη και ειλικρινείς διαθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα, μετά κάπως, εγώ προσωπικά, άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι».

Μιλώντας μάλιστα για την πορεία της μέχρι σήμερα και τις συνθήκες τις οποίες βίωσε κατά τη διάρκεια συνεργασιών της τόνισε: «Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός, τσαλακώνομαι, ζητάω συγγνώμη εκεί που πρέπει, είμαι πολύ ομαδική, είμαι άνθρωπος που όπου με βάλεις κάθομαι. Ξαφνικά εκεί υπήρξε μια συνθήκη που δεν ήξερες αν λένε «ναι» και εννοούν «όχι» ή το αντίστροφο», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα μου και άκουγα ότι δεν ήταν. Ήμουν πάντα εκεί για όλους, και άκουγα ότι δεν ήμουν. Τον έναν χρόνο λες «δεν πειράζει». Τον δεύτερο λες «δεν πειράζει», τον τρίτο λες «δε κατάλαβα καλά». Μετά αρχίζει και σε επηρεάζει αυτό. Και σκεφτόμουν ότι εμένα ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά μου είναι αυτό, πώς ξαφνικά ακούω μόνο κάτι άλλο;».

Σε δεύτερο χρόνο δε, υποστήριξε, πως ακούστηκαν αναλήθειες προς το πρόσωπό της, από άτομα με τα οποία συνεργαζόταν στο παρελθόν, ωστόσο, δεν αποκάλυψε από ποιους προέρχονταν: «Υπήρχε μια εικόνα πολύ διαφορετική. Συγκεκριμένες συνεργασίες δημιουργούσαν μια διαφορετική εικόνα για εμένα. Είναι δύσκολο να χρειάζεται καθημερινά να εξηγείς ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δεν έχει καμία σημασία να πω ονόματα. Άρχισα να μην εμπιστεύομαι και να τα ψάχνω εν βάθη. Αυτό το είχα ξαναζήσει με τον «Πρωινό καφέ», εκείνο το δίμηνο - τρίμηνο, αλλά μετά τελείωσε. Δεν είναι μόνο το τι λέγεται για μένα, είναι το κλίμα γενικότερα μέσα και έξω».

Και συνέχισε λέγοντας: «Έχω μάθει από μικρό παιδί να λένε πολλά πράγματα για εμένα, αρνητικά και θετικά, ιδιαίτερα στο μόντελινγκ που ξεκίνησα. Η απόρριψη και ο τρόπος του να διαχειρίζεσαι σκληρά τον άλλο ήταν κάτι πολύ αποδεκτό από εμένα, γιατί έτσι έμαθα, είχε μπει πια μέσα στο DNA μου, το είχα συνηθίσει να γίνεται ως κανονικότητα. Όμως είναι πολύ δύσκολο μετά από πάρα πολλά χρόνια καριέρας, δουλειάς αληθινής και απόρριψης, να χρειάζεται καθημερινά να εξηγήσω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν εννοώ για φήμες, εννοώ και στην καθημερινότητα της δουλειάς. Δεν έχει καμία σημασία να πω πράγματα και ονόματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-devcd32tb8vt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Άρχισα να μην εμπιστεύομαι και άρχισα να το ψάχνω σε βάθος, από πού πηγάζει αυτό, τι είχε συμβεί. Έπιασα ανθρώπους να πω πράγματα. Για κάποια χρόνια έλεγα ότι αυτό είναι το παιχνίδι»

«Δεν έδινα στην αρχή πάρα πολλή σημασία γιατί ήμουν πολύ focus στη δουλειά, όταν καταπιάνομαι με κάτι είμαι εκεί και δεν κοιτάω τίποτα άλλο. Δεν έβλεπα δεξιά και αριστερά, όταν σήκωσα τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω τι γίνεται, είπα ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με μια τοξικότητα και επιθετικότητα όσα νούμερα και να κάνει αφού δεν υπήρχε διάθεση για αλλαγή από τους άλλους; Αυτή είναι η δική μου ιστορία και πλευρά», είπε και συνέχισε:

«Πρότεινα αλλαγές και λύσεις αλλά δεν έγιναν αποδεκτές και πολύ καλώς δεν έγιναν. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου για πάρα πολλούς λόγους. Κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ. Δεν έβλαψα κανέναν. Δε στέρησα ποτέ από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει, να λάμψει και να φτιάξει την πορεία και τη ζωή του. Δεν επιβλήθηκα ποτέ ούτε στο κανάλι και στους συνεργάτες μου με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτοί είναι σωστοί τρόποι για να προχωρήσεις με αρμονία. Ποιος ο λόγος να παραμείνεις σε μία μόνιμη ένταση;».

Υπογράμμισε μάλιστα, πως με ορισμένα πρόσωπα από το παρελθόν, θα προχωρούσε σε μία νέα συνεργασία, με αμοιβαία κατανόηση: «Δεν έχω μέσα μου πικρία. Δεν θέλω να πω τίποτα που να κατηγορήσω και να αφήσω το παραμικρό υπονοούμενο. Θα ξανασυνεργαζόμουν με κάποιους ανθρώπους, μόνο αν και η απέναντι πλευρά έλεγε ότι έγινε βλακεία, τα αφήνουμε όλα πίσω και τα ξεχνάμε… Μονόπλευρα πια δε θα έκανα ξανά συνεργασίες. Υπήρξαν κάποια στρατόπεδα και διαφωνίες, χωρίς λόγο. Δεν έχω μίσος ή κακία για κανέναν. Δεν έχω τίποτα αρνητικό μέσα μου για κανέναν, όμως επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου, θα πρέπει να είμαστε όλοι επί ίσοις όροις».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια ως φίλη, εξηγώντας πως, όταν αγαπά έναν άνθρωπο δίνει όλο της το «είναι» σε μία σχέση, ενώ υπογράμμισε πως η φράση «Μόνος μου έφτασα ως εδώ», είναι κάτι το οποίο δεν ενστερνίζεται καθώς, κάθε ένας από πίσω του, έχει τους φίλους και την οικογένειά του.