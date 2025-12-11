Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Insocial για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Η σημερινή συζήτηση που ανοίγει η παράταξή μας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, με την εξαιρετική πρωτοβουλία του InSocial, διεξάγεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη φιλελεύθερη δημοκρατία και ευρύτερα για την ίδια τη θεσμική αρχιτεκτονική του δυτικού κόσμου» τόνισε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση του InSocial: «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» με κεντρικό ομιλητή τον πρ. Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι « νέα στρατηγική ασφάλειας της διοίκησης Τραμπ μαζί με τα πυκνά σύννεφα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, δείχνουν καθαρά ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα ιστορική φάση, ριζικά διαφορετική από τα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής πραγματικότητας, που επικράτησε για δεκαετίες. Σε αυτό το άκρως ρευστό τοπίο, η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη.

»Η Δημοκρατική Παράταξη έχει αποδείξει ιστορικά ότι είναι σε θέση να μετατρέπει τις προκλήσεις της συγκυρίας σε μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 έως σήμερα. Γνωρίζουμε το βάρος και τη σημασία τέτοιων στρατηγικών επιλογών. Σήμερα, η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά. Από την ανεπαρκή διαχείριση κρίσεων έως τις απευθείας αναθέσεις, τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την τραγωδία των Τεμπών. Πρακτικές που πλήττουν όχι μόνο τη θεσμική αξιοπιστία, αλλά πλήττουν την ίδια την πίστη του λαού ότι η πολιτική μπορεί να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

»Η κοινωνία απαιτεί ένα πλαίσιο, που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για φαινόμενα ατιμωρησίας, που δηλητηριάζουν συνεχώς τη δημόσια ζωή του τόπου και υπονομεύουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δική μας προτεραιότητα είναι να τελειώσει το καθεστώς αυτό της ατιμωρησίας. Διότι αυτό το καθεστώς της ατιμωρησίας, δίνει πράσινο φως στην έκρηξη της διαφθοράς και η έκρηξη της διαφθοράς, δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Το τέλος της ατιμωρησίας δεν είναι ένα σύνθημα με εκδικητικά μηνύματα όπως κάποιοι θέλουν να μεταφράσουν. Το τέλος της ατιμωρησίας είναι για την παράταξή μας μια μεγάλη θεσμική πρόκληση και για το δημοκρατικό μας πολίτευμα μια μεγάλη αναγκαιότητα» είπε ο Νϊκος Ανδρουλάκης.

Συνέχισε λέγοντας πως «για τον λόγο αυτό έβαλα στο επίκεντρο της συζήτησης την αναθεώρηση του άρθρου 86, ενός άρθρου που ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει για να προστατεύσει τους υπουργούς του, προκαλώντας την οργή της κοινωνίας. Και με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτεται το μέγεθος της αναξιοπιστίας του: από τη μια δηλώνει ότι έχει τη διάθεση να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, και από την άλλη, όποτε έχει χρειαστεί, το αξιοποιεί για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης και αυτή να μην μπορεί να ερευνήσει ποτέ τις ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης».

Επισήμανε πως «η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στο διάλογο. Γι' αυτό, θα απευθύνω κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο. Παράλληλα, είναι ώρα για ουσιαστικές τομές: ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου, αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος απέναντι στις μεγάλες ανισότητες και δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται επίσης η διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών μας σε νέα πεδία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ισχυρές ανεξάρτητες αρχές.

»Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών αλλαγών, η απάντηση είναι μόνο μία: περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερα οργανωμένη δημοκρατία. Η ιστορική συγκυρία δεν θα μας συγχωρέσει μια απλή “αναπαλαίωση”. Χρειαζόμαστε τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο αλλά και στη συνείδηση του πολίτη. Αυτό είναι το ιστορικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Αυτός είναι και ο ρόλος μας: να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα των τάσεων που διαμορφώνουν το περιβάλλον γύρω μας, ώστε να πράττουμε διορατικά με το βλέμμα στραμμένο στον μακρύ χρόνο της Δημοκρατίας και της κοινωνίας».