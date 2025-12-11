«Να αναστείλει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις των αγροτών για ένα χρονικό διάστημα», ζήτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί. Έως τώρα το μόνο που είχαμε δει ήταν η πλήρης απουσία διαλόγου. Και βέβαια, βλέπουμε μια προσπάθεια συνεχώς να διαφημιστεί πόσα λεφτά θα δοθούν, ενώ δεν έχουν δοθεί», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, για τον λόγο που ενώ η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι τα έχει κάνει όλα σωστά, φώναζαν χθες οι βουλευτές της και επιχείρησε την εξής ερμηνεία:

«Φωνάζουν οι βουλευτές της κυβέρνησης διότι άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους. Αυτό βιώνουμε αυτήν τη στιγμή. Υπήρξαν και φωνές κατά τη χθεσινή ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα - και εύλογα – από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανθρώπους που πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και ακούνε τον κόσμο και είναι λογικό».

«Σήμερα πάει η κυβέρνηση να πει ότι είναι φοβερό πράγμα που θα πληρώσει κάποια στιγμή τις ενισχύσεις» ανέφερε και παρέθεσε τα λόγια του νυν πρωθυπουργού στις 18 Γενάρη του 2017 προς τον Αλέξη Τσίπρα:

«Γιατί είστε περήφανοι; Ότι έχετε πληρώσει τους αγρότες, ότι θα δώσετε τις ενισχύσεις, ότι έχετε δώσει χρήματα, από τα οποία παραπάνω από ένα δισ. είναι εκείνα που χρωστάγατε; Αυτό σας έλειπε, να μην καταβάλετε και τους πόρους που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αντί να προλαμβάνετε επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο, τρέχετε ασθμαίνοντας πίσω από το πρόβλημα», σχολιάζοντας πως ταιριάζουν απόλυτα με την τωρινή συνθήκη.

Ενώ, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι βασικός παράγοντας για γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών υπάρχει μία προϋπόθεση που το ΠΑΣΟΚ έχει επαναλάβει πολλάκις. Είπε, λοιπόν, ότι «για να γίνει ένα διάλογος και να μπορεί αυτός να είναι αποτελεσματικός, γιατί όλοι θέλουμε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Εγώ αφήνω στην άκρη τις πολύ μεγάλες ευθύνες που υπάρχουν έως τώρα, διότι έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα αγροτικά εφόδια, αυξήσεις στα λιπάσματα, τεράστιο κόστος ενέργειας. Για να γίνει ένας διάλογος, όταν έχεις την ευθύνη σαν κυβέρνηση, λόγω του πλιάτσικου που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λόγω της αδράνειας, το πιο βασικό, ποιο είναι; Να αναστείλει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις τους για ένα χρονικό διάστημα. Εμείς λέμε το εξής: με ευθύνη δικιά σου έγιναν καθυστερήσεις. Εγώ να σεβαστώ ότι όπως γίνανε τα πράγματα σήμερα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Πώς λες ότι θα κάνουμε διάλογο, ενώ του άλλου αν δεν του δώσεις λεφτά, θα έρθει το fund, θα βγάλει διαταγή πληρωμής, και θα του κατάσχει αγροτική γη;».

«Αν έρθει ένα fund, βγάλει διαταγή πληρωμής, μετά - επειδή δεν είναι τράπεζα - τι θα σου πει; Τώρα δεν θέλω σε 20 χρόνια, θέλω σε 7 χρόνια να μου τα δώσεις. Με αυτό το επιτόκιο. Θα με αναγκάσεις να δεχθώ λεόντειους όρους και καταπλεονεκτικούς. Αντίστοιχα η εφορία θα κατάσχει λογαριασμό, άρα χάνω και εγώ το αξιόχρεό μου σε προμηθευτές μου. Όλη αυτή τη ζημιά πρέπει να τη σκεφτεί η κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.