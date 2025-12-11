Μετά την επεισοδιακή ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον Κώστα Τσιάρα, έρχεται το ραντεβού με τους αγρότες.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη θα έχουν σήμερα στις 5 το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Κ. Τσιάρας ενημέρωσε της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό ζήτημα και τη διαχείριση των πληρωμών του Μέτρου «23».

Η σύσκεψη κράτησε 4,5 ώρες και υπήρξαν πολλές στιγμές έντασης. Μάλιστα, αρκετές φορές ακούστηκαν φωνές σε όλο το κτίριο, καθώς βουλευτές ζητούσαν επιτακτικά απαντήσεις και μετέφεραν το βαρύ κλίμα με το οποίο είναι αντιμέτωποι στις περιφέρειές τους.

