«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος» είπε στον Γ.Κουβαρά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η κυβέρνηση υποτιμά της νοημοσύνη μας και πρέπει να γνωρίζει ότι ολόκληρη η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά είπε ότι πήγε στα μπλόκα όχι για να χαϊδέψει αυτιά. «Πήγα στα μπλόκα των αγροτών, έκατσα ώρα και συζήτησα με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Τους είπα τις απόψεις μας, δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Ας πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει εκεί με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι «υπάρχουν όρια και πρέπει να καταδικαστούν φαινόμενα βίας», ενώ σχετικά με το κλείσιμο των εθνικών οδών ξεκαθάρισε ότι «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε ταλαιπωρία».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού ΕΛΓΑ, προσθέτοντας ότι «η πρότασή μας από εδώ και τώρα είναι οι διοικήσεις να είναι με ανοιχτό διαγωνισμό και θα έχουν πενταετή θητεία για να μην είναι ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ο ΕΛΓΑ ρουσφετομάγαζο που ο Πρωθυπουργός άλλαξε έξι διοικήσεις και δεν κατάφερε να εντοπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα».

Εξήγησε ότι «το σκάνδαλο είναι ότι μέσα στο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των παραγωγών. Το αγροτικό κίνημα έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί το θέμα που δημιουργείται στον δρόμο ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία».

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Η ισχυρή Ελλάδα λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν με αξιοπρέπεια με χαμηλό κόστος παραγωγής, να έχουν ένα υπουργείο που τους στηρίζει και όχι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Υποστήριξη ότι «η λύση είναι ο διάλογος και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuuqkhirprt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η κυβέρνηση ευτελίζεται στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όπςω μεταδίδει το ertnews, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι «η Νέα Δημοκρατία την έκανε για να επενδύσει στον συμψηφισμό, όπως έκανε και στα Τέμπη. Κάθε μέρα που συνεδριάζει ευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός».

«Ο στόχος τους είναι να μην πάει κανείς από αυτούς στο φυσικό δικαστή. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες τους», συμπλήρωσε.