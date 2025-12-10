Για τη σχέση του με την Μαρία Κορινθίου μίλησε ο Γιάννης Αϊβάζης.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στην σχέση που διατηρεί πλέον με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου.

Ειδικότερα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, τονίζοντας πως πλέον, δεν έχουν κοινή ζωή με την Μαρία Κορινθίου.

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς θα περάσει τις εορταστικές ημέρες, ο ίδιος αποκάλυψε πως θα είναι οικογενειακά με την κόρη του, μία τοποθέτηση η οποία έκανε την δημοσιογράφο να αναρωτηθεί αν στο ρεβεγιόν θα βρίσκεται και η πρώην σύζυγός του.

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν γενικά. Πλέον οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν βρίσκεται σε σχέση, ο Γιάννης Αϊβάζης, έδειξε ενοχλημένος, με αποτέλεσμα να απαντήσει ως εξής: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ, χρόνια με ενοχλούσε και με ενοχλεί αυτή τη στιγμή που δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος άνθρωπος, να κάνω αυτό που θέλω. Μόνος μου είμαι, περνάω πάρα πολύ όμορφα…», κατέληξε ο ηθοποιός.