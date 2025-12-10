Συγκινεί ο Μιχάλης Μητρούσης, έναν χρόνο μετά από το τροχαίο.

Για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη πριν από έναν χρόνο, μίλησε ο Μιχάλης Μητρούσης, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τόσο σε ψυχολογικό – όσο και σωματικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έμεινε σε ακινησία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που τον έκανε να απέχει από τη δουλειά του για περίπου έναν χρόνο.

Ταυτόχρονα, εκδήλωσε την επιθυμία του να αποζημιωθεί για το τροχαίο, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σύντροφό του, η οποία στάθηκε στο πλευρό του, όλο αυτό το διάστημα.

Όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο

Μιλώντας λοιπόν για τα όσα έγιναν μετά από το τροχαίο, ο ηθοποιός, σημείωσε πως αν και ταλαιπωρήθηκε κατάφερε να επανέλθει: «εράστια ταλαιπωρία. Δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχα χέρι, δεν θα είχα κεφάλι. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, μετά έναν μήνα με τη μπότα. Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα λίγο κοιλίτσα, που δεν είχα εγώ κοιλιά. Παρά το ατύχημα περπατάω 5 χιλιόμετρα τη μέρα».

Ταυτόχρονα, απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, επισήμανε πως δεν σκοπεύει να αφαιρέσει τη λάμα που έχει τοποθετηθεί στο πόδι του, καθώς δεν μπορεί πλέον να ακολουθήσει μία νέα φαρμακευτική αγωγή και να υποστεί την ακινησία: «Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να υποστώ ξανά ένα χειρουργείο - άντε ξανά φάρμακα και δεν θα περπατήσω αμέσως - και δεν το αντέχω να το κάνω. Θα το αφήνω εκεί και θα έχω βοήθεια από τους ανθρώπους μου όσο μπορώ».

«Φρίκη. Όταν βλέπω να εκτοξεύονται μοτοσικλετιστές... δεν μπορώ», ανέφερε μιλώντας για τα τροχαία που παρακολουθεί.

Σχετικά με το δυστύχημα, ο Μιχάλης Μητρούσης, εξήγησε πως ο ίδιος δεν έφερε ευθύνη ενώ αναμένεται και το δικαστήριο: «Δεν έφταιγα καθόλου στο τροχαίο καθόλου, δεν έκανα καμία παράβαση. Είχα δίπλωμα και κράνος. Τον Ιανουάριο θα γίνει το ποινικό δικαστήριο. Είναι και τα έξοδα αρκετά. Άμα δεν δουλεύεις δύο σεζόν, πώς θα ζήσεις; Ναι, θέλω να αποζημιωθώ γι' αυτό που τράβηξα».

Τέλος, με ειλικρίνεια, αναφέρεται στην στάση που κράτησε η σύντροφός του και η κόρη του κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, τονίζοντας πως αν δεν τις είχε στο πλευρό του, δεν θα τα είχε καταφέρει: «Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου και να με βοηθήσει. Δεν θα είχα αναρρώσει αν δεν την είχα δίπλα μου. Η κόρη μου έκανε γυρίσματα τότε και δεν μπορούσε να έρθει. Στο νοσοκομείο είχε έρθει δύο φορές. Αλλά κι αυτή είχε πρόβλημα. Με έσωσε η σύντροφός μου, η Κωνσταντίνα».