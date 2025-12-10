Κλιμάκωση της πίεσης Τραμπ στη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας, μια κίνηση που κλιμακώνει περαιτέρω την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε αυτή την είδηση. Είναι «το μεγαλύτερο τάνκερ που έχει κατασχεθεί ποτέ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, μόλις κατασχέσαμε ένα τάνκερ στις ακτές της Βενεζουέλας. Μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια για την κίνηση αυτή που πιθανότατα θα οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

{https://x.com/FoxNews/status/1998851200037372172}

Σε ερώτηση που δέχθηκε λίγο αργότερα, ο Τραμπ θέλησε να πει μόνο ότι το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε για «πολύ καλό λόγο».

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν η ακτοφυλακή των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι που δεν ανέφεραν το όνομα του τάνκερ, τη σημαία του ή πού ακριβώς έγινε η κατάσχεση.