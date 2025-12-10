Η Ουκρανία «οριστικοποιεί» σχέδιο 20 σημείων, σήμερα επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επικοινωνία των τεσσάρων ηγετών έρχεται στον απόηχο της συνάντησης του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους στο Λονδίνο τη Δευτέρα, αλλά και μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Τραμπ στην οποία τους χαρακτήρισε «αδύναμους», επειδή η «γηραιά» ήπειρος είναι σε παρακμή. Η συζήτηση διήρκεσε 40 λεπτά, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης για την Ουκρανία και για να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς», δήλωσε στο Sky News εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η «εντατική δουλειά» για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Συμφώνησαν ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και την κοινή ασφάλεια στην ευρω-ατλαντική περιοχή», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ζελένσκι: Σήμερα συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά

Αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει νέα για το τερματισμό της αιματοχυσίας, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτή υπογράμμισε ότι είναι διαρκής η επικοινωνία του Κιέβου με τους εταίρους και τόνισε πως όλα πρέπει να είναι «αξιόπιστα και αξιοπρεπή» για την Ουκρανία.

Το σημερινό πρόγραμμα «περιλαμβάνει συζήτηση με την αμερικανική πλευρά αναφορικά με έγγραφο που θα περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη» της Ουκρανίας. Παράλληλα το Κίεβο ολοκληρώνει τη δουλειά στα 20 σημεία ενός «θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου», το οποίο «αναμένουμε να παραδώσουμε στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον», μετά τη συνεργασία με την ομάδα του Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

