Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να κάνει εκλογές σε 60-90 ημέρες, εάν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εγγυηθούν την ασφάλεια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή η δήλωση του Ουκρανού προέδρου έρχεται ως «απάντηση» στον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως είναι καιρός να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η διεξαγωγή εκλογών εξαρτάται από την ασφάλεια, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στη χώρα, από τη δυνατότητα που θα έχουν οι στρατιώτες να ψηφίσουν, όπως και από νομοθετικά ζητήματα.

«Ζητάω τώρα- και το δηλώνω ανοιχτά- από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Εάν συμβεί αυτό, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξάγει εκλογές τις επόμενες 60-90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι δεν έχει συζητήσει με την Ουάσινγκτον αυτό το ζήτημα. «Προσωπικά έχω τη θέληση και την ετοιμότητα για αυτό», υπογράμμισε.

Πρόκειται για αλλαγή στη στάση του Κιέβου, καθώς αρχικά Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι μπορούν να διεξαχθούν εκλογές μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι θα σκεφτόταν μία τέτοια εξέλιξη σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Τώρα ζήτησε από τους νομοθέτες προτάσεις για αλλαγές στον εκλογικό νόμο ενώ είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος. «Περιμένω προτάσεις από τους εταίρους μας, περιμένω προτάσεις από τους νομοθέτες μας και είμαι έτοιμος να πάω σε εκλογές», δήλωσε ακόμα ο Ζελένσκι.

Κανονικά, στην Ουκρανία θα διεξάγονταν προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2024, με την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας του Ζελένσκι. Ο στρατιωτικός νόμος που υιοθετήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών. Αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με άρση του στρατιωτικού νόμου.

Δημοσκόπηση της Info Sapiens που δόθηκε σήμερα, Τρίτη, στη δημοσιότητα δείχνει ότι μόνο το 20,3% των Ουκρανών θα ψήφιζαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά παραμένει πρώτος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χάνει τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καθώς η νέα δημοσκόπηση έγινε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκονται σύμμαχοι του Ζελένσκι και στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο Βάλερι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και νυν πρέσβης της Ουκρανίας στη Βρετανία είναι δεύτερος στη δημοσκόπηση με 19,1%, κερδίζοντας τρεις μονάδες από τον Οκτώβριο. Ακολουθεί ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, με 5,1%. Το 23,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν αναποφάσιστοι ή επέλεξαν να μην απαντήσουν. Μέχρι στιγμής κανένας εκ των Ζαλούζνι και Μπουντάνοφ δεν έχουν εκφράσει επιθυμία να μπουν στην πολιτική.

