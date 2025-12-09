Η ευθεία επίθεση Τραμπ κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας είναι σημάδι ρήξης με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

Να οδηγήσει την Ουκρανία σε νέες εκλογές κάλεσε εκ νέου τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε τα βέλη του κατά της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την «παρακμάζουσα» ομάδα χωρών, με επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους, που «δεν ξέρουν τι να κάνουν», υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την «αποτυχία» τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Με αφορμή τη συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είπε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία: «Μιλούν, αλλά δεν παράγουν και ο πόλεμος απλώς συνεχίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Η ευθεία επίθεση Τραμπ κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας είναι σημάδι ρήξης με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που ήδη έχουν τεταμένες σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Βέλη κατά Ευρωπαίων

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέπληξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ με αφορμή τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ που καταφέρεται κατά των Ευρωπαίων.

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στην πολτιική ζωή των συμμάχων», δήλωσε ο Κόστα. «Τους σέβονται».

Κληθείς να σχολιάσει, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγαπημένους του υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες.

«Θα το έκανα», είπε ο Τραμπ. «Έχω υποστηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα επισφαλή στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντεινόμενη ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ηπειρωτικούς συμμάχους της στη ρωσική επιθετικότητα.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν προσέφερε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία προφανώς βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Η απάντηση της ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας

Το Politico κάλεσε την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

Η Πίνιο υπερασπίστηκε με θέρμη τους ηγέτες της Ευρώπης, λέγοντας πως «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι».

Επαίνεσε επίσης τους «πολλούς άλλους ηγέτες επικεφαλής των 27 κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, σε αυτό το ειρηνευτικό εγχείρημα, οι οποίοι ηγούνται της ΕΕ σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας».

Και πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που αισθάνονται πολλά από τα εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας».

Με πληροφορίες από Politico