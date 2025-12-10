Εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά πολιτική.

Ο ηγέτης της Εθνικής Συσπείρωσης στη Γαλλία, Ζορντάν Μπαρντελά, επιμένει ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, καθώς το ακροδεξιό κόμμα του διεκδικεί την προεδρία το 2027.

«Είμαι Γάλλος, επομένως δεν είμαι ευχαριστημένος με την υποτέλεια και δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδερφό σαν τον Τραμπ, για να σκεφτεί την τύχη της χώρας μου», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph που δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη.

Εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά πολιτική μετά τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ η οποία υποστηρίζει την «καλλιέργεια αντίστασης» για την ενίσχυση της εθνικιστικής έξαρσης στην Ευρώπη.

Σε δύσκολη θέση ο Μπαρντελά

Ο Μπαρντελά βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σε γενικές γραμμές συμφωνεί με το αντιμεταναστευτικό όραμα του Τραμπ, ωστόσο είναι επιφυλακτικός ως προς την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια χώρα όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είναι πολύ αντιδημοφιλής.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία δεν αγκαλιάζει άμεσα τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ, όπως κάνει η ακροδεξιά AfD στη Γερμανία.

Ο Μπαρντέλα σε συνέντευξή του στο podcast Political Thinking του BBC, δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι η μαζική μετανάστευση και η χαλαρότητα των ηγετών μας διαταράσσουν σήμερα την ισορροπία δυνάμεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες».

