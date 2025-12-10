Απορρίφθηκε η πρόταση για 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου, κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία.

Ανατροπή σημειώθηκε στα σχέδια για απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025, καθώς το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ απέρριψε την πρόταση της ΔΑΣ για προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου. Η απόφαση αυτή αλλάζει το σκηνικό που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου υπήρχε αυξημένη κινητικότητα και συζητήσεις για απεργιακή δράση ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, με τις παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ) και ΕΑΕΚ να τάσσονται κατά της πρότασης. Η ΔΑΣ είχε εισηγηθεί απεργία, επικαλούμενη τον «προϋπολογισμό λιτότητας» και την ανάγκη ενίσχυσης των αγώνων των αγροτών, θέτοντας παράλληλα ζητήματα για τη συνολική πολιτική που επηρεάζει δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι συσχετισμοί εντός του Γενικού Συμβουλίου δεν επέτρεψαν την έγκριση της κινητοποίησης. Η ΔΑΚΕ απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος απεργίας επειδή το ζήτησε το ΠΑΜΕ». Η ΔΗΣΥΠ και η ΕΑΕΚ υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας για μια πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία σε τόσο στενό χρονικό περιθώριο.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων η απεργία της 16ης Δεκεμβρίου «παγώνει» οριστικά οπότε τα σχολεία όλων των βαθμίδων αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά έως τις 23 Δεκεμβρίου όπου ολοκληρώνονται τα μαθήματα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.