Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό βρίσκεται από χθες το πρωί ο σκύλος που τραυμάτισε θανάσιμα το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο. Η μεταφορά του ζώου πραγματοποιήθηκε ύστερα από γραπτό αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο έγινε δεκτό από τον πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρη Γουρδομιχάλη. Παρά το γεγονός ότι ο δήμος Ζακύνθου δεν ανήκει στους 24 δήμους-μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, ο οργανισμός ανέλαβε τη διαχείριση του ζώου στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων αυτοδιοίκησης.

Το ΔΙΚΕΠΑΖ αποτελεί το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα, με πολύχρονη εμπειρία, πλήρη οργάνωση, εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό. Όλα αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη διαχείριση με ασφάλεια ενός σκύλου που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση. Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε ιατρικές εξετάσεις από την κτηνιατρική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ, υπό την εποπτεία του επικεφαλής Θόδωρου Καμπούρη, και παρακολουθείται από τον έμπειρο εκπαιδευτή του κέντρου, Θοδωρή Τριάντη.

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι «στόχος είναι η επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ να αξιολογήσει αντικειμενικά και υπεύθυνα την κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για τη μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα νόμο.»

