Οι γονείς του άτυχου παιδιού από τη Ζάκυνθο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, μετά την επίθεση του σκύλου.

Αύριο, Τετάρτη στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα η εξόδιος ακολουθία για το δίχρονο παιδί της Ζακύνθου, που ο τραγικός του θάνατος έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Το παιδί έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον οικογενειακό σκύλο, ένα πίτμπουλ.

Το άτυχο αγοράκι βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με το ζώο, το οποίο το δάγκωσε επανειλημμένα στον λαιμό. Ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να απελευθερώσει το παιδί, ενώ η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την τραγωδία.

Το πίτμπουλ μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα.

