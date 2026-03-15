Στο σημείο της οδού Αργοναυτών στην Καλαμαριά, όπου κατέρρευσε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, φίλοι του, αλλά και περαστικοί αφήνουν κεριά και λουλούδια, κασκόλ και μπλούζες της αγαπημένης του ομάδας, καθώς και σημειώματα, ζητώντας να μπει ένα τέλος στη βία.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα, Κυριακή (15/3) στις 12.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στις Συκιές το τελευταίο αντίο στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, από 23χρονο δράστη που τον έπληξε θανάσιμα με μαχαίρι. Ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα αίτια του φονικού, παρότι ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κάνει λόγο για «ατμόσφαιρα οπαδικού επεισοδίου», ενώ και η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και στους δύο φίλους του θύματος, διώξεις για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον αθλητικό νόμο και από κοινού.

Όπως γράφει η voria.gr, οι δύο νεαροί αναζητούνται από τις αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες διέφυγαν από το σημείο όπου κατέρρευσε ο 20χρονος με μηχανάκι. ο ένας μάλιστα έχει ταυτοποιηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να εμφανιστούν αυτοβούλως σήμερα το μεσημέρι στη Γενική Αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενοι από δικηγόρους.

Ο 23χρονος δράστης οδηγήθηκε χθες στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στην Α΄ ανακρίτρια και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Φέρεται να υποστηρίζει ότι ο 20χρονος και οι άλλοι δύο νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του στην Καλαμαριά και τον ξυλοκόπησαν, ενώ χτύπησε το θύμα με μαχαίρι, το οποίο είχε μαζί του, παρότι αρχικά είχε ισχυριστεί ότι το βρήκε πεσμένο στο έδαφος.

Η ιατροδικαστής, Ελένη Ζαγγελίδου, η οποία ορίστηκε από την οικογένεια του θύματος ως τεχνική σύμβουλος και παρέστη χθες στη νεκροψία και τη νεκροτομή, δήλωσε ότι ο 20χρονος κατέληξε από μαζική απώλεια αίματος.

Πρόσθεσε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή του προκάρδιου. «Η αιτία ήταν μια ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς του από ένα τέμνον όργανο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο νεαρός δέχτηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Ωστόσο, όπως τόνισε, το πρώτο πλήγμα ήταν αυτό που αποδείχθηκε μοιραίο.