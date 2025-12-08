Η μητέρα περιγράφει πως το ζώο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ήρεμο και φιλικό με το παιδί.

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία στη Ζάκυνθο, όπου ένα δίχρονο αγοράκι, ο μικρός Λίον, έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση πίτμπουλ. Η μητέρα του παιδιού, Ρόμπι, μιλώντας στη βρετανική Daily Mail, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Σύμφωνα με την ίδια, το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα», ενώ θεωρεί πως η αιτία της επίθεσης ήταν ο τρόμος που υπέστη το σκυλί από κυνηγούς που βρίσκονταν σε κοντινό δάσος και χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και όπλα.

«Ο Λίον ήταν το όνειρο κάθε μητέρας. Το πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν ένα πανέμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελά. Αγαπούσε τα ζώα —και έχουμε πολλά εδώ, γάτες, άλογα και σκυλιά— και το πίτμπουλ ποτέ δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα μέχρι το Σάββατο», αναφέρει συντετριμμένη.

Όπως εξηγεί, ο σύζυγός της είχε διασώσει τον σκύλο, ο οποίος ήταν δεμένος στον κήπο με αλυσίδα μήκους δέκα μέτρων. «Στο πίσω μέρος του σπιτιού, στο δάσος, υπήρχαν κυνηγοί που χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και επιτέθηκε στο παιδί», λέει χαρακτηριστικά.

Η μητέρα περιγράφει πως το ζώο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ήρεμο και φιλικό με το παιδί. «Ο Λίον του χάιδευε την κοιλιά, εκείνο του έγλειφε το πρόσωπο. Κάτι άλλαξε ξαφνικά στη συμπεριφορά του. Μέσα στα περίπου 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε στο σπίτι για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λίον απομακρύνθηκε για να πάει κοντά του και τότε έγιναν όλα. Η επίθεση ήταν ξαφνική και βίαιη και από τα τραύματά του φαινόταν πως τον δάγκωσε μόνο μία φορά».

Σε κατάσταση σοκ, οι γονείς κάλεσαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έβαλαν τον μικρό στο αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού. «Τον πήραν από τα χέρια μου και τον πήγαν μέσα. Νομίζω ότι ήταν ήδη πολύ αργά. Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμη δεν έχω μπορέσει να τον δω», λέει με σπασμένη φωνή.

«Αν ήξερα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνα ποτέ τον Λίον να παίξει με το πίτμπουλ. Όταν τον βρήκε ο σύζυγός μου ήταν σαν σκελετός, τον φροντίσαμε, τον επαναφέραμε και πάντα ήταν καλός. Ποτέ δεν ήταν νευρικός ή επιθετικός», καταλήγει.

Στο μεταξύ, ο σκύλος έχει μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου, έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και μετέφεραν τον σκύλο στην Ανδραβίδα, όπου έγινε αιμοληψία, πριν οδηγηθεί στη δομή φιλοξενίας.

Εκεί θα παρακολουθείται από κτηνιάτρους και ειδικούς, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασίσουν για το μέλλον του, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός.