Η GAC HYPTEC, μέλος του Ομίλου GAC, έλαβε επίσημη άδεια για τη διεξαγωγή δοκιμών αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας.

Η GAC κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το τεχνολογικό της όραμα και την προσήλωσή της στην καινοτομία. Οι Κινέζοι φαίνεται να μην έχουν ταβάνι...

Η GAC HYPTEC, μέλος του Ομίλου GAC, έλαβε επίσημη άδεια για τη διεξαγωγή δοκιμών αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 km/h. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια έγκριση στη χώρα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συστηματική και τεχνολογικά τεκμηριωμένη δουλειά της εταιρείας.

Το σύστημα Autonomous Driving L3 της GAC HYPTEC συνδυάζει εξελιγμένους αισθητήρες, αλγορίθμους αντίληψης σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες κυκλοφορίας. Η δυνατότητα δοκιμών σε ταχύτητες έως 120 km/h αποτελεί απόδειξη της ωριμότητας της πλατφόρμας και αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των κινεζικών αρχών στην αξιοπιστία της.

Για την GAC, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την εικόνα της ως οργανισμού που επενδύει στρατηγικά στο μέλλον, προχωρά μεθοδικά και στηρίζει ενεργά την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.

Η έγκριση αυτή δίνει ισχυρή ώθηση στο οικοσύστημα μοντέλων της GAC σε διεθνές επίπεδο, προσδίδοντας κύρος, αξιοπιστία και τεχνολογική βαρύτητα. Σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση μετασχηματίζεται ραγδαία, η εταιρεία καταδεικνύει ότι διαθέτει οργανωτική συνέπεια και στρατηγική όραση για να ηγηθεί αυτής της αλλαγής.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτουργεί ως καταλύτης ενόψει του επίσημου πανελλαδικού λανσαρίσματος της GAC AION στην Ελλάδα, με την παρουσίαση του μοντέλου Aion V και του νέου καταστήματος στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η αναγνώριση της τεχνολογικής ωριμότητας του L3 συστήματος ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στη μάρκα, προσφέροντας ένα σταθερό υπόβαθρο αξιοπιστίας και καινοτομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η GAC, με συνέπεια και φιλοδοξία, δείχνει πως δεν αρκείται στις σημερινές επιτυχίες, αλλά προετοιμάζει ενεργά την επόμενη εποχή της κινητικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία και η στρατηγική όραση μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και προηγμένου μέλλοντος για την αυτοκίνηση.