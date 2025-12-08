Λόγω του ισχυρού σεισμού στην Ιαπωνία εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Αομόρι της Ιαπωνίας στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα (16:15 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 65 χλμ. και έγινε αισθητός σε μια μεγάλη ακτίνα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις επαρχίες Αομόρι, Ιβάτε και Χοκάιντο και σύσταση προς τους πολίτες για τσουνάμι για τις επαρχίες Μιγιάγκι και Φουκουσίμα.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε.

Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media καταγράφουν την ισχυρή ένταση του σεισμού.

