Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Αομόρι της Ιαπωνίας στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα (16:15 μ.μ. ώρα Ελλάδας).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 65 χλμ. και έγινε αισθητός σε μια μεγάλη ακτίνα.
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις επαρχίες Αομόρι, Ιβάτε και Χοκάιντο και σύσταση προς τους πολίτες για τσουνάμι για τις επαρχίες Μιγιάγκι και Φουκουσίμα.
Αρχικά αναφέρθηκε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε.
{https://twitter.com/BNONews/status/1998034548668694545}
{https://twitter.com/LastQuake/status/1998034911962202298}
{https://twitter.com/mrjeffu/status/1998037642953490647}
Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media καταγράφουν την ισχυρή ένταση του σεισμού.
{https://twitter.com/geotechwar/status/1998042354259988801}
{https://twitter.com/BumbleVeej/status/1998038418073526532}
{https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1998036356883472851}
{https://twitter.com/vortmax79/status/1998038056830484870}
{https://twitter.com/tkhr_kws/status/1998042343891734984}
{https://twitter.com/MariaDebochca/status/1998041613986320591}
{https://twitter.com/mitsuki5757/status/1998040256957067554}