Η συμφωνία της ΕΤΑΔ με τον δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προβλέπει τη μίσθωση συνολικής έκτασης 14.758,03 τ.μ.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), εταιρεία του Υπερταμείου, υπέγραψε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης, επισφραγίζοντας μια συνεργασία με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Η συμφωνία προβλέπει τη μίσθωση συνολικής έκτασης 14.758,03 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο - εστιατόριο.

Τα έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ακινήτου, που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Η σύμβαση έχει διάρκεια 25 ετών και προβλέπει την καταβολή ετήσιου μισθώματος από τον Δήμο, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την παρακείμενη επιχείρηση, ενώ μέρος του ποσού θα αποδίδεται στον ίδιο τον Δήμο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Δήμος αναλαμβάνει με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες τη χρήση και εξυπηρέτηση των κτιριακών αναγκών του, διατηρώντας τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών τόσο στο Δημαρχείο όσο και στο Πολιτιστικό Κέντρο. Παράλληλα, αποκτά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του συνόλου της μισθωμένης έκτασης, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση των απαραίτητων έργων για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων.