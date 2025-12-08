Ο 47χρονος γρονθοκόπησε τον 71χρονο, σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 47χρονος καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για τον θάνατο 71χρονου, με τον οποίο καβγάδισε ενώ είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο γρονθοκόπησε τον 71χρονο, ο οποίος έπεσε αναίσθητος στο έδαφος και κατέληξε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου δικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισαν στον 47χρονο το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος.

Ο καβγάς ξέσπασε όταν ο 47χρονος έκανε παρατήρηση στον ηλικιωμένο, επειδή δεν είχε δεμένο τον σκύλο του. «Του έριξα μια σφαλιάρα», είπε στην απολογία του και πρόσθεσε ότι προηγουμένως δέχθηκε ύβρεις. Συμπλήρωσε πως μόλις συνειδητοποίησε ότι ο 71χρονος έχασε τις αισθήσεις του, έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 71χρονος νοσηλεύτηκε για 35 ημέρες σε κωματώδη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, επεσήμανε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της. «Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του, εάν ζούσε πιθανότατα να έμενε φυτό», συμπλήρωσε, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Πρωτόδικα ο 47χρονος είχε καταδικαστεί σε εξαετή κάθειρξη, αλλά είχε μείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.