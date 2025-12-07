Για το περιστατικό έχει γίνει μία προσαγωγή.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025, όταν άγνωστοι έκαναν επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.

Λίγο μετά τις 20:00, ομάδα 6-7 ατόμων πέταξε μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης επί της οδού Θήρας στην Κυψέλη.

Οι άγνωστοι, έβαλαν φωτιά και σε έναν κάδο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως υπέστη υλικές ζημιές ένα συμβατικό αυτοκίνητο της ασφάλειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-des70nd7o54x?integrationId=40599y14juihe6ly}