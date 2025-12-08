Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, ο υπουργός μίλησε για τις πιέσεις που δέχεται το σύστημα, εξαιτίας των νέων θεραπειών και της διεύρυνσης των ενδείξεων.

Σε μια συνολική παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε μια σειρά παρεμβάσεων που – όπως τόνισε – στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών όσο και σε εξοικονόμηση πόρων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Μιλώντας στο συνέδριο Healthcare Transformation 2025, παρουσίασε τον κεντρικό ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στη νέα στρατηγική, από την τεχνολογία «τριπλής νοημοσύνης» για τον έλεγχο της συνταγογράφησης έως τον ψηφιακό βοηθό στα ΤΕΠ και τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν εκατομμύρια πολίτες.

Ο υπουργός περιέγραψε μια εικόνα ραγδαίας αναβάθμισης των υπηρεσιών Υγείας, με εκτεταμένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ενίσχυση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και νέα συστήματα παρακολούθησης ασθενών και αξιολόγησης νοσοκομείων, την ώρα που η αυξανόμενη φαρμακευτική δαπάνη – λόγω νέων θεραπειών και υψηλού κόστους ογκολογικών περιστατικών – καθιστά επιτακτική την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου.

Στην ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το νέο τοπίο της φαρμακευτικής πολιτικής. Όπως ανακοίνωσε, βρίσκεται ήδη «στον αέρα» ο διαγωνισμός για την εφαρμογή τεχνολογίας τριπλής νοημοσύνης, η οποία θα εντοπίζει εγκαίρως φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης, πιθανά σφάλματα ή περιστατικά διαφθοράς, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο στον έλεγχο της δαπάνης. Τόνισε μάλιστα ότι χάρη στις ψηφιακές λύσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε ζητήματα ελέγχου του clawback και της συνταγογράφησης.

Υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες το μέτρο θα επεκταθεί και στα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα, έκανε λόγο για τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το My Health App και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Από τις 15 Δεκεμβρίου, όπως είπε, θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού σε δημόσιες διαγνωστικές δομές.

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, ο υπουργός μίλησε για συνεχή διάλογο με την αγορά και για τις πιέσεις που δέχεται το σύστημα, εξαιτίας των νέων θεραπειών και της διεύρυνσης των ενδείξεων. Ειδική αναφορά έκανε στη σημαντική επιβάρυνση των νοσοκομείων το 2024–2025, καθώς ο αριθμός των ογκολογικών ασθενών που λαμβάνουν θεραπείες υψηλού κόστους σχεδόν διπλασιάστηκε, από 11.500 το 2024 σε 23.000 το 2025. Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, καθιστά αναπόφευκτη την άνοδο της συνολικής δαπάνης, παρά την παράλληλη ενίσχυση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών.

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το 2026 η φαρμακευτική δαπάνη θα μειωθεί κατά 100 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στον περιορισμό της χρήσης ΑΜΚΑ και στην εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων, ενώ τα πρόσθετα φίλτρα στη συνταγογράφηση αναμένεται να αποφέρουν εξοικονόμηση επιπλέον 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Sword Health για την ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού, ο οποίος θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της διαδικασίας διαλογής ασθενών έως το 2026. Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, χιλιάδες περιστατικά έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής. Μέχρι τον Φεβρουάριο το σύστημα θα λειτουργεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με στόχο ο μέσος χρόνος αναμονής να εμφανίζεται ζωντανά στο My Health App.

Τέλος, ανακοίνωσε την ανάπτυξη προγράμματος ψηφιακής μετεγχειρητικής και μετανοσοκομειακής παρακολούθησης, καθώς και ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς. Όπως τόνισε, τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα επείγοντα είναι «θεαματικά», επιταχύνοντας αισθητά την εξυπηρέτηση των πολιτών και επιβεβαιώνοντας – όπως είπε – ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό μοχλό αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.