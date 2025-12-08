Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 2χρονου. Από τη μία στιγμή στην άλλη συνέβη το δυστύχημα.

Βυθισμένη στο πένθος είναι η Ζάκυνθος μετά τον τραγικό θάνατο του μόλις 2 ετών Λίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση σκύλου μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μια στιγμή απροσεξίας στάθηκε αρκετή για να μετατραπεί μια συνηθισμένη οικογενειακή ημέρα σε εφιάλτη χωρίς επιστροφή.

Οι γονείς του μικρού, ο 35χρονος πατέρας από την Αλβανία και η 32χρονη μητέρα από την Αγγλία, είχαν μόλις επιστρέψει από τα ψώνια. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα το παιδί ξέφυγε από την προσοχή τους, βγήκε από τον χώρο του σπιτιού και περπάτησε περίπου 70 μέτρα, φτάνοντας στο σημείο όπου ήταν δεμένος ο σκύλος της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

Το ζώο, το οποίο είχαν περισυλλέξει πριν από δύο μήνες από τον δρόμο, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο νήπιο, προκαλώντας του βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Τη σκηνή αντιλήφθηκε πρώτη η μεγαλύτερη αδελφή του, η οποία άρχισε να φωνάζει πανικόβλητη, ειδοποιώντας τους γονείς.

Ο μικρός Λίο διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όμως τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε, βυθίζοντας την οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Συλλήψεις, πρόστιμα και έρευνα από τις Αρχές

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο, εντοπίζοντας ίχνη αίματος εντός της ακτίνας κίνησης του ζώου. Με εντολή της Εισαγγελίας, οι γονείς συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο σκύλος δεν έφερε ούτε βιβλιάριο υγείας ούτε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ), όπως προβλέπει ο νόμος.

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του παιδιού

Συντετριμμένος, ο πατέρας του μικρού Λίο μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, περιγράφοντας με σπαρακτικά λόγια τις τελευταίες στιγμές του παιδιού του και το πώς το ίδιο το ζώο που προσπάθησε να σώσει, του στέρησε ό,τι πολυτιμότερο είχε.

«Το μάζεψα από τον δρόμο γιατί ήταν ετοιμοθάνατο. Το πήρα για να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, και τελικά μου σκότωσε το παιδί», είπε με τρεμάμενη φωνή. Περιγράφοντας τη μοιραία στιγμή, πρόσθεσε: «Η κόρη μου ούρλιαζε. Έτρεξα, τον πήρα αγκαλιά. Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και μετά… απλά έκλεισε τα μάτια του».

Ο σκύλος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο και φιλοξενείται προσωρινά σε καταφύγιο. Από σήμερα αναμένεται να παραδοθεί σε κτηνίατρο για συνεχή παρακολούθηση, ώστε να διαπιστωθεί αν η επιθετική του συμπεριφορά συνδέεται με παθολογικά ή άλλα αίτια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο, πενταμελής επιτροπή ειδικών από την Πάτρα θα αναλάβει την αξιολόγηση του ζώου και θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ή αν θα οδηγηθεί σε ευθανασία.