Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ζακύνθου ο θάνατος ενός παιδιού μόλις δύο ετών, έπειτα από επίθεση του σκύλου της οικογένειάς του στο χωριό Άγιος Λέοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zantetimes.gr, το μικρό παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε με τον πατέρα του, αλβανικής καταγωγής και τη Βρετανίδα μητέρα του. Κάποια στιγμή πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας Πιτ Μπουλ για να παίξουν. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το ζώο τού επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Από την επίθεση, το δίχρονο αγοράκι υπέστη βαριά τραύματα από δαγκώματα, κυρίως στον λαιμό, το κεφάλι και τα άκρα. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν σοβαρή δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων και το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

