Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Δυτική Αχαΐα, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την οικογένεια, η οποία τη στιγμή του δυστυχήματος έκανε αγροτικές εργασίες κοντά στη μαντρά.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το παιδί - που έπεσε μαζί με τον ενήλικα που το κρατούσε αγκαλιά - τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το thebest.gr, το αγοράκι έπαιζε μαζί με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, όταν και οι δύο φέρονται να έπεσαν από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.