Κόκκινος συναγερμός σήμανε ο οργανισμός Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ζακύνθου.

Παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στο νησί, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καποδίστριας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων καθώς και τα Σώματα Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή σε όλες τις δημοτικές ενότητες για την γρήγορη αντιμέτωπιση οποιασδήποτε επείγον κατάστασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη προσοχή σε περιοχές υψηλού κινδύνου, που έχουν ρέματα, γεφύρια, αγροτικούς δρόμους και σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα κατολισθήσεων ή υπερχείλισης στο παρελθόν.

Ο Δήμος βρίσκεται σε επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Περιφέρεια, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε κάθε πιθανό περιστατικό.