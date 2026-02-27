Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.