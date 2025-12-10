Η ενημέρωση από τον Κώστα Τσιάρα προέκυψε μετά το αντάρτικο έξι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίαςγια τους αγρότες και την πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενημέρωση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρείχε ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς.

Είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή του Κώστα Τσιάρα αλλά και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, όπου ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

