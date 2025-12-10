«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη προσπαθεί να ξαναδεί τον Άγγελο, η Ιουλία και ο Φωκάς «ξεσκεπάζουν» τη σκευωρία της Ευανθίας, η Ασπασία θέλει να πάει στη Ρόδο αλλά η θλίψη του Σταύρου την κάνει να διστάζει, η Πολυξένη γνωρίζει τον μυστηριώδη άντρα που την ακολουθεί παντού και η Μαγδαληνή ζει τον έρωτά της με τον Οδυσσέα.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
23ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος συμπαραστέκονται στην κρίση του γάμου της Νίτσας και του Χρήστου.
Η Ιουλία και ο Φωκάς ανακοινώνουν στην Ευανθία και τον Κυριάκο, ότι μετακομίζουν στη Ρόδο, πυροδοτώντας την κατάσταση, για να ειπωθούν σκληρές αλήθειες.
Η Ασπασία διεκδικεί, να πάρει μαζί την ορχήστρα στο νέο μαγαζί της Ρόδου, όμως το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι η θλίψη του Σταύρου, όταν μαθαίνει την απόφασή της.
Η Πολυξένη διαμαρτύρεται έντονα, γιατί αισθάνεται άβολα στα γυρίσματα και νοσταλγεί το θέατρο.
Ο Στάθης την αποπαίρνει και η εκείνη αποφασίζει να μην δώσει εξετάσεις στο εθνικό.
Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με τις επιφυλάξεις της μητέρας της σχετικά με τις επιλογές της.
Η Ευανθία μαθαίνει ότι Φωκάς και Ιουλία μετακομίζουν στη Ρόδο.
Η πίεση στην Πολυξένη αποδίδει αλλά την πληγώνει.
H Θεοδώρα ανακρίνει τον Ιάκωβο.
Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
