Sneak peeks από το σημερινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη προσπαθεί να ξαναδεί τον Άγγελο, η Ιουλία και ο Φωκάς «ξεσκεπάζουν» τη σκευωρία της Ευανθίας, η Ασπασία θέλει να πάει στη Ρόδο αλλά η θλίψη του Σταύρου την κάνει να διστάζει, η Πολυξένη γνωρίζει τον μυστηριώδη άντρα που την ακολουθεί παντού και η Μαγδαληνή ζει τον έρωτά της με τον Οδυσσέα.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

23ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος συμπαραστέκονται στην κρίση του γάμου της Νίτσας και του Χρήστου.

Η Ιουλία και ο Φωκάς ανακοινώνουν στην Ευανθία και τον Κυριάκο, ότι μετακομίζουν στη Ρόδο, πυροδοτώντας την κατάσταση, για να ειπωθούν σκληρές αλήθειες.

Η Ασπασία διεκδικεί, να πάρει μαζί την ορχήστρα στο νέο μαγαζί της Ρόδου, όμως το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι η θλίψη του Σταύρου, όταν μαθαίνει την απόφασή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=wZccd-1ppSU}

Η Πολυξένη διαμαρτύρεται έντονα, γιατί αισθάνεται άβολα στα γυρίσματα και νοσταλγεί το θέατρο.

Ο Στάθης την αποπαίρνει και η εκείνη αποφασίζει να μην δώσει εξετάσεις στο εθνικό.

Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με τις επιφυλάξεις της μητέρας της σχετικά με τις επιλογές της.

Η Ευανθία μαθαίνει ότι Φωκάς και Ιουλία μετακομίζουν στη Ρόδο.

{https://www.youtube.com/watch?v=3TPTqnNl-Ew}

Η πίεση στην Πολυξένη αποδίδει αλλά την πληγώνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=mZukSqZ_ivo}

H Θεοδώρα ανακρίνει τον Ιάκωβο.

{https://www.youtube.com/watch?v=0Z7a-WFcbz8}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

