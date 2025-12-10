«VINYΛΙΟ» - Έρχεται απόψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας, έρχεται απόψε, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 για να μας θυμίσει με έναν… ανορθόδοξο τρόπο τα 80s.

Απόψε το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει στην αγαπημένη μας δεκαετία του '80 για να μας θυμίσει αυτά που λατρεύουμε να μισούμε από εκείνη την εποχή, με… την καλή έννοια και με… έναν αγαπησιάρικο τρόπο.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή ξεσκονίζουν τη δισκοθήκη τους, αλλά και τις αναμνήσεις τους για να μοιραστούν μαζί μας τα χειρότερα τραγούδια, τα αυτοκίνητα, τις κομμώσεις, τις εμφανίσεις, τις τηλεοπτικές σειρές, τα gadgets και τις ταινίες.

