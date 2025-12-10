Οι όροι αντιστράφηκαν!

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel - Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, επεισόδιο 48

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να κρυφτούν από τον αστυνόμο Κομνηνό που νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί.

Ο Πέτρος αναζητά με αγωνία την γυναίκα στη φωτογραφία που βρήκε στην αποθήκη της Φιλίτσας με την ελπίδα ότι αυτή θα του δώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να καταδικαστεί ο Ρήγας.

Δεν σταματά να μιλά για την Αλίκη στην Μαρίνα, η οποία απογοητεύεται που δεν μπορεί να τον προσεγγίσει. Ο Άρης αισθάνεται καλύτερα και ζητάει από την Αλίκη να τον αφήσει να πάει στο δωμάτιό του, γιατί βασανίζεται να είναι μαζί της χωρίς να την αγγίζει…

Η Φρίντα, χωρίς να το ξέρει ο Βλάσσης, προτρέπει τον Κίτσο να ανοίξει την κάβα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ιορδάνης τρομάζει όλο και περισσότερο από την συμπεριφορά της Ελπίδας, αλλά κανείς δεν τον προσέχει.

Η Σοφία συνεχίζει να συγκρούεται με τον Αλέξανδρο για το θέμα του Άρη, ενώ η Κυβέλη αρχίζει να έχει υποψίες για τον Διονύση.

Η συγκέντρωση του Χαραλάμπη φέρνει στο μαχαλά φτωχούς και πλούσιους, οι οποίοι θα ακούσουν μαζί την ιστορία του Πέτρου.

Η Αλίκη συγκινείται, αλλά και φαίνεται να χαλαρώνει λίγο μετά από πάρα πολύ καιρό… Η βραδιά δείχνει να έχει επιτυχία για τον Χαραλάμπη, έχει όμως ένα απρόσμενο αγκάθι, την επικίνδυνη πολιορκία της Μελίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=e0wZ0dYSEGs}