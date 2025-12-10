Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», έρχονται απόψε με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο. Sneak preview από τα όσα θα δούμε σήμερα.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 69

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χρήστος λέει στον Μάρκο πως ο Άγης δεν έχει επιστρέψει στη Μαρίνα τα χρήματα των κοινών τους λογαριασμών.

Ο Μάρκος ζητάει εξηγήσεις από τον Άγη κι εκείνος στρέφει την οργή του στη Μαρίνα. Από την άλλη, η Μάγια θυμώνει με τον πατέρα της που παίρνει το μέρος του Χρήστου και στρέφεται κατά του άντρα της.

Ο Άγης ζητάει τη συμμαχία της Βάνας, λέγοντάς της πως ο Χρήστος θέλει να βλάψει τη σχέση του με τον πεθερό του.

{https://www.youtube.com/watch?v=m_c10TUn4q4}

Η Χρύσα παρηγορεί τον Μάνο για την απόφαση της Αφροδίτης να απομακρυνθεί, αλλά η Αφροδίτη σύντομα εμφανίζεται ξανά και δίνει εξηγήσεις στον πατέρα της. Η Χρύσα αρχίζει να την υποπτεύεται πάλι κι η Κλέλια προσπαθεί να την πείσει ότι άδικα ανησυχεί.

Ο Διονύσης παραδέχεται, για πρώτη φορά, στον Χρήστο πως ο Άγης είχε κι άλλες περιπέτειες πριν τη Μάγια και ο Χρήστος αποκαλύπτει στον Μάρκο τον λόγο που η Μάγια έφυγε από το σπίτι της, δείχνοντάς του τη φωτογραφία που ο Άγης φιλάει τη Μαρίνα.

Μαρίνα και Άγης «σπάνε» την εκεχειρία τους

{https://www.youtube.com/watch?v=K-vTEFKdfas}

Ο Διονύσης προειδοποιεί τον Άγη ότι ο Χρήστος θα τον διαλύσει

{https://www.youtube.com/watch?v=eHsA3wYe79g}