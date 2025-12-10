Στο βιβλίο του «Το Ημερολόγιο ενός Κρατούμενου» ο Νικολά Σαρκοζί μάλλον θυματοποιείται παρά περιγράφει την πραγματικότητα.

Είκοσι ημέρες, 213 σελίδες, αυτά είναι τα απομνημονεύματα του Νικολά Σαρκοζί που κυκλοφόρησαν στα γαλλικά βιβλιοπωλεία την Τετάρτη.

Για κάθε 24 ώρες πίσω από τα κάγκελα, ο Νικολά Σαρκοζί έγραφε περισσότερες από 10 σελίδες για το νέο του βιβλίου, αφηγούμενος την εμπειρία του στις φυλακές La Santé του Παρισιού. «Θα μπορούσε να ήταν ένα οικονομικό ξενοδοχείο, αν αγνοούσες τη θωρακισμένη πόρτα με την τρύπα στο "ματάκι" της», θυμάται ο πρώην Γάλλος πρόεδρος στο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ένα μήνα αφότου αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Η φυλακή ήταν «κόλαση», γράφει ο Σαρκοζί στο «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», πριν αφεθεί ελεύθερος πρόωρα από την πενταετή ποινή που του επιβλήθηκε τον τον Νοέμβριο εν αναμονή της έφεσής του. Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για διαφθορά.

Τη θέα από το παράθυρό μπλόκαραν τα πλαστικά πάνελ, λέει ο Σαρκοζί στο βιβλίο του, προσθέτοντας ότι ήταν αδύνατο να δει τον ουρανό ή ακόμα και να δει τι καιρό κάνει. Τη νύχτα, τον κυνηγούσαν οι χλευασμοί των συγκρατούμενών του, που αντηχούσαν σε όλο το συγκρότημα των φυλακών, γράφει. Ένα βράδυ, ξύπνησε όταν ένας κρατούμενος έβαλε φωτιά σε ένα κοντινό κελί.

«Δύσκολη περίοδος»

«Καθισμένος στο κρεβάτι, το οποίο δεν είχε στρωθεί, έπαθα ένα σοκ. Δεν είχα νιώσει ποτέ, ούτε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας στον στρατό, ένα πιο σκληρό στρώμα. Ένα τραπέζι θα ήταν σχεδόν πιο μαλακό», γράφει ο Σαρκοζί. Ωστόσο, όπως και άλλοι κρατούμενοι στην λεγόμενη VIP πτέρυγα, η οποία αποτελείται από 18 κελιά, απολάμβανε ιδιωτική τηλεόραση, ντους, ψυγείο και εστία για μαγείρεμα.

Το βιβλίο καταγράφει την καθημερινή του ζωή στη φυλακή, διανθισμένη με αναδρομές στις εβδομάδες μεταξύ της καταδίκης του και της άφιξής του στις πύλες του La Santé στις 21 Οκτωβρίου. Στη Γαλλία, έγιναν πολλά για τις επίσημες ακροάσεις που προσφέρθηκαν στον Σαρκοζί μετά την καταδίκη.

Προσκλήθηκε στο προεδρικό μέγαρο, σε μια συνάντηση που, όπως είπε ο Σαρκοζί, είχε ως αποτέλεσμα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να επιμείνει να δεχτεί εκείνος να μετατεθεί σε άλλη φυλακή, όπου θα στεγαζόταν σε ένα «διαμέρισμα για τις οικογένειες των κρατουμένων». Ο Σαρκοζί είπε ότι αρνήθηκε την προσφορά.

Στη φυλακή, επίσης, τον επισκέφτηκε ο πρώην συνάδελφός του και νυν υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, προκαλώντας έντονες επικρίσεις από πολλούς στη Γαλλία. Σύμφωνα με το βιβλίο, ήρθαν επίσης μηνύματα υποστήριξης από παγκόσμιους ηγέτες και πρέσβεις.

Ο Σαρκοζί ανέφερε ακόμα ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ζήτησε επίσης να τον συναντήσει για πρώτη φορά στη φυλακή. Ο Κούσνερ ο πρεσβύτερος, στον οποίο αργότερα δόθηκε χάρη από τον Τραμπ, εξέτισε ποινή φυλάκισης για φοροδιαφυγή.

Ο Σαρκοζί συναντούσε την οικογένειά του σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Η δική του πραγματικότητα όταν ήταν στις φυλακές απέχει πολύ από το πώς περιγράφει τη ζωή των κρατουμένων στην λεγόμενη VIP πτέρυγα ή πτέρυγα απομόνωσης της φυλακής. «Κανείς δεν τους βλέπει. Κανείς δεν τους συναντά», γράφει.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του περιγράφει πώς πήγε έναν έφηβο καρκινοπαθή σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου λίγες μέρες πριν πάει στη φυλακή. Εκεί, όπως λέει ο ίδιος τον καταχειροκτρότησαν. Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου τον στήριξαν και θυμάται οικογένειες που παρατάσσονταν στους δρόμους καθώς τον συνόδευαν στη φυλακή, μια παράλληλη πορεία με τα πλήθη που τον επευφημούσαν τη νύχτα των προεδρικών εκλογών του, λέει ο ίδιος, σε μία απόπειρα να αποβάλει τις όποιες κατηγορείς από πάνω του.

Το προσωπικό των φυλακών ήταν συγκλονισμένο από την αλληλογραφία των θαυμαστών του, συμπεριλαμβανομένων 20 βίβλων, 30 αντιτύπων του ίδιου βραβευμένου μυθιστορήματος, εκατοντάδες επιστολές καθημερινά - «περισσότερες από όσες είχα λάβει ποτέ ως πρόεδρος», γράφει.

Για όσους αναγνώστες μπαίνουν στον πειρασμό να υποψιαστούν μια υπερβολική δραματοποίηση της εποχής του ως έγκλειστος, γράφει το CNN, η πρώτη γραμμή του βιβλίου προειδοποιεί: «αυτό δεν είναι μυθιστόρημα».

Ένας «προεδρικός» κατάδικος

Αποφασισμένος για την αυτοαποκαλούμενη αθωότητά του, ο Σαρκοζί αφιερώνει μισό κεφάλαιο στην αποδοκιμασία της δημοσιογραφικής έρευνας που οδήγησε στην τελική καταδίκη του. Τον Νοέμβριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του σε μια ξεχωριστή υπόθεση που σχετίζεται με την παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας επανεκλογής του το 2012. Είναι ένας από τους ελάχιστους σύγχρονους πολιτικούς ηγέτες που φυλακιστεί.

Συγκρίνει μάλιστα, τον εαυτό του με τον Άλφρεντ Ντρέιφους, πρώην κρατούμενο στη La Santé. Θύμα άγριου αντισημιτισμού, η Γαλλία αργότερα προσπάθησε να επανορθώσει τις αδικίες που επιβλήθηκαν στον Ντρέιφους.

Οι επισκέψεις από τον ιερέα της φυλακής κάθε Κυριακή αποτελούν ορόσημα στην 20ήμερη θητεία του Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα. Και ο πρώην πρόεδρος ομολογεί ότι αναζωπυρώνει την πίστη του, ενισχυμένος από τη βιογραφία του Ιησού Χριστού που πήρε μαζί του στο κελί του. Μαζί του είχε πάρει και δύο τόμους του «Κόμη του Μόντε Κρίστο», ενός θρυλικού δραπέτη.

Ο Σαρκοζί στο βιβλίο του μοιάζει αναμφισβήτητα συγκινημένος από τη φυλάκισή του. Συγκινημένος από τη φροντίδα του προσωπικού, καθώς και από τη μονότονη πραγματικότητα του χρόνου πίσω από τα κάγκελα, ο πόνος του χωρισμού και η σχέση του με την οικογένειά του είναι ξεκάθαρη. Το ίδιο ισχύει και για την εκτίμησή του για όλα όσα έχασε: «Στη La Santé, ξεκίνησα ξανά τη ζωή μου», έτσι τελειώνει το βιβλίο.

Αλλά από τις 213 σελίδες απουσιάζει σχεδόν κάθε ενσυναίσθηση για τους συγκρατούμενούς του. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ξεχωριστό άνθρωπο, τόσο κυριολεκτικά - απομονωμένο από τους συγκρατούμενούς του και με κάποια ευλάβεια από το προσωπικό - όσο και μεταφορικά, ως έναν αθώο άνθρωπο που ζει το «αδιανόητο», όπως λέει ο ίδιος.

«Μπήκα (στη φυλακή) ως αρχηγός κράτους. Έφυγα με την ίδια ιεραρχία», γράφει ο Σαρκοζί στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου του, αναπολώντας το πλήθος της αστυνομίας, των μέσων ενημέρωσης και των υποστηρικτών, που ολοκλήρωσαν τη φυλακή του.

Η πραγματικότητα της φυλάκισης του Σαρκοζί είναι λίγο πιο απογοητευτική ωστόσο και χαλάει μάλλον το αφήγημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας. «Μπήκε ως κατάδικος. Έφυγε με την ίδια ιεραρχία», σχολιάζει το CNN.

Βολές κατά Μακρόν

Για τον Μακρόν ο Σαρκοζί αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξε ειλικρινής μαζί του και ότι για το λόγο αυτό αποφάσισε «να γυρίσει σελίδα» σε ό,τι αφορά τις φιλικές τους σχέσεις. Τόισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συστηματική αντιπολίτευση απέναντι του σημειώνοντας ότι ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας έχει πλέον τόσους δηλωμένους εχθρούς που δεν θα είχε νόημα να προσθέσει και το δικό του όνομα σε αυτόν τον κατάλογο.

Άλλη τακτική έχει όμως για την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, για την οποία ο Σαρκοζί αναφέρει πως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί της, τη διαβεβαίωσε πως ο ίδιος δεν θα συμμετείχε ποτέ σε ένα δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στο κόμμα της. Αναφέρει επίσης ότι η παραδοσιακή γαλλική δεξιά είναι σήμερα αδύναμη και ότι οι προσβολές κατά της ηγεσίας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ισοδυναμούν με προσβολές κατά των ψηφοφόρων του.

Μ επληροφορίες του CNN/AP